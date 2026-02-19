William Dandjinou greep naast de medailles, maar speelde wél een hoofdrol in de finale van de 500 meter shorttrack op de Olympische Spelen. De Canadees kwam er in de A-finale tegen drie Nederlanders en landgenoot Steven Dubois niet aan te pas en werd gediskwalificeerd na een 'onverantwoorde' actie. Later kwam hij met excuses.

Dandjinou deed woensdagavond na afloop van de 500 meter finale zijn verhaal bij de NOS. Analiste en winnares van olympisch goud en brons Jorien ter Mors hoorde zijn woorden met enige verbazing aan. Veel Nederlandse fans zullen hem tijdens de finale vervloekt hebben voor het blokkeren van Teun Boer en Jens van 't Wout. Dat was echter niet zijn bedoeling, stelt de Canadees.

'Sorry naar Teun'

"Ik wil mij richten tot de Nederlandse fans: het was echt niet de bedoeling om iemand een beuk te geven", beweert Dandjinou. "Net als iedereen wil ik graag winnen. Ik probeerde te profiteren van de botsing tussen Teun en Jens, maar dat lukte niet. Sorry naar Teun, maar als ik het opnieuw kon doen, zou ik niks anders doen. Ik zag een kans en die wilde ik nemen. Dat is shorttrack. Ik hoop dat ik niet te veel drama heb gecreëerd."

Dandjinou verklaarde zijn acties in de finale nog verder. "Ik race om te winnen en niet om tweede te worden. Of ik win, of ik word vierde. Dat is deze Spelen gebeurd en dat is teleurstellend, maar dat is deze sport. Ik blijf het proberen."

'Ik race om te winnen'

Voormalig shorttrackster Yara van Kerkhof vond het een mooi en realistisch interview. Ter Mors: "Ik vind het heel bijzonder dat hij zich hier excuseert. Het is gewoon de sport, het hoort er natuurlijk bij. Het laat zijn dat hij een groot sportman is. Het tekent hoe respectvol hij is naar zijn concurrentie. Dat vind ik wel heel mooi."

'We hebben veel samengewerkt'

Dandjinou sloot het volgens interview af met een bericht voor zijn goud winnende landgenoot Steven Dubois. "Tot slot wilde ik nog zeggen dat ik echt heel trots ben op Steven en het werk dat hij er de afgelopen zes jaar in heeft gestoken om tot dit punt te komen. Er zit een beetje van mij in die medaille, want we hebben veel samengewerkt."

Woede bij Niels Kerstholt

Van Kerkhof en Ter Mors mochten dan geen probleem zien in de actie van Dandjinou, de Nederlandse bondscoach Niels Kerstholt was er een stuk minder over te spreken. Hij reageerde woedend. "Hij rijdt er gewoon dwars doorheen, als een soort bowlingbal", zei hij onder meer.