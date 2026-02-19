Van de drie Nederlanders die aan de start stonden bij de 500 meter shorttrack op de Olympische Spelen van Milaan pakten er twee een medaille. Alleen Teun Boer moest het zonder eremetaal doen na een nogal tumultueuze strijd. "Later kan ik er misschien van genieten dat ik een olympische finale heb gehaald."

Boer kwam zwaar ten val en werd uiteindelijk vierde, omdat de Canadees William Dandjinou werd gediskwalificeerd na een charge op de Nederlander. "Hij maakte een penalty op me", legt Boer uit wat er gebeurde bij de NOS. "Ik verlies daar al mijn snelheid. Ik wist van te voren dat ze langzaam zouden doen en dat ik daarvan moest profiteren. Dat deed ik ook goed, maar ik had niet verwacht dat hij dwars door me heen zou rijden."

Tactiek

De 24-jarige shorttracker ging hard onderuit en vloog in de kussens. "Ik maakte helaas een halve salto en geen hele", kan Boer nog lachen. Door de verslaggever van dienst wordt hij vervolgens gewezen op de woorden die hij in zijn val uitsprak, goed te zien voor de gemiddelde liplezer. "Oh helaas, sorry. Ik was natuurlijk niet blij."

"Ik wist redelijk wat er ging gebeuren deze finale met een slowdown. Daar wilde ik van profiteren. Zodra ik dat deed, wilde ik de deur dichtdoen, maar William reed daar dwars doorheen... Vooraf hebben we geen tactiek afgesproken (met de Nederlandse ploeg, red.). We wisten allemaal dat het zo zou gaan, want de kopmensen willen dat er achter je extreem gekloot wordt. Dat is de meest logische tactiek."

Spijt heeft de wat aangeslagen ogende Boer daar niet van. "Ik denk dat als ik kijk naar hoe de race is gelopen, dat het niet per se anders had kunnen gaan. Het was zo'n shitshow."

Gebroeders Van 't Wout

Landgenoten en broers Melle en Jens van 't Wout gingen met de tweede en derde plek aan de haal. Daar had Boer voor nu nog even geen boodschap aan. "Ik heb de race nog niet teruggekeken. Toen zij over de finish kwamen was ik met andere dingen bezig, ik had last van mijn heup en was vooral aan het balen. Hopelijk kan ik later genieten van deze olympische finale."

'Sorry naar Teun'

Dandjinou was verantwoordelijk voor het van de baan rijden van Boer. Ook hij verscheen na afloop voor de camera van de Nederlandse pers. "Ik wil mij richten tot de Nederlandse fans: het was echt niet de bedoeling om iemand een beuk te geven. Net als iedereen wil ik graag winnen. Ik probeerde te profiteren van de botsing tussen Teun en Jens, maar dat lukte niet. Sorry naar Teun, maar als ik het opnieuw kon doen, zou ik niks anders doen. Ik zag een poging en die wilde ik nemen. Dat is shorttrack. Ik hoop dat ik niet te veel drama heb gecreëerd."