De Olympische Spelen zijn nog niet begonnen of er is al een groot drama geweest. De Noorse skiër Fredrik Møller moest woensdag per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd worden na een heftige crash tijdens een training in Bormio.

De 25-jarige alpineskiër werd snel geholpen door een bataljon aan medisch personeel en werd op een brancard naar de helikopter gedragen. Die takelde hem op om hem van de berghelling en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te krijgen. Het pijnlijke toeval wil dat hij op dezelfde afdaling crashte als waar hij afgelopen jaar zijn eerste World Cup-zege boekte. Volgens Noorse media is hij een kanshebber op een medaille tijdens de Winterspelen.

Schouder

Møller heeft veel last van zijn schouder. Volgens het Noorse TV 2 verloor hij zijn evenwicht op hoge snelheid. Hij miste daardoor een scherpe bocht en kwam ten val. Het geluk bij het ongeluk was dat Møller volgens de Noorse media net voor de opvangnetten tot stilstand kwam en daar dus niet in verstrikt kwam te zitten. In december viel Møller ook al heel hard in Val Gardena.

Bekijk hier de beelden van de valpartij: https://www.tv2.no/video/sport/her-gar-det-galt/20325302?abgroup=neste4a

'Er is iets mis'

"Er is iets mis met zijn schouder. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar onderzocht. We zullen later meer informatie geven", aldus Claus Ryste, de bondscoach van het Noorse alpineskiën, tegenover Nettavisen. Ook de persvoorlichter komt later met meer informatie als de toestand van Møller duidelijker is.

