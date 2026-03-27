Joy Beune en Kjeld Nuis genieten van een heerlijke wintersportvakantie, al is dat genieten bij laatstgenoemde nog maar de vraag. Schaatsicoon Nuis is namelijk verantwoordelijk voor het dragen van de snowboards op de vakantie.

Beune en Nuis genoten na het olympisch seizoen van een wintersport, maar al snel bleek dat het harde werk er voor de topschaatser nog niet op zat. Zo moest hij in de ochtend al langs de bakker om de zoete trek van zijn vriendin te stillen en ook als de sneeuwpret erop zat, moest voor Nuis het zware werk nog beginnen.

Nuis draagt na het snowboarden het materiaal de berg mee op, maar dat vindt Beune niet meer dan normaal. In een cynische TikTok filmt ze 'de pakezel' en spreekt ze een aantal quotes over Barbie en Ken uit. Bij de TikTok zet Beune de tekst, 'Dit is wel het minimale'. Nuis is op de achtergrond zichtbaar aan het afzien, maar dat heeft hij over voor zijn vriendin.

Opvallende reactie

In de reacties onder de TikTok-video is ook nog een heel opvallende reactie te spotten. Zo reageert er iemand dat ze haar katten naar een aantal olympische helden heeft vernoemd. "Voor de mensen die het willen weten mijn kittens heten: Joy, Kjeld, Femke, Melle, Jens en Xandra", zegt degene die onder de video heeft gereageerd. De katten zijn dus vernoemd naar olympische helden op de schaatsbaan en dat kan Beune wel waarderen. Zij reageert met 'te cute' onder de reactie.

Nuis en Beune hebben het in ieder geval erg naar hun zin gehad op de wintersportvakantie. Zo deelt de olympisch medaillewinnaar op de 1500 meter nog een video waarop er veel van de piste wordt gegleden, maar vooral veel wordt gegeten tussendoor. Iets wat zeker weer mag nu voor Beune en Nuis het schaatsseizoen erop zit. Na de vakantie zullen zij weer in training gaan richting het volgende schaatsseizoen dat eind 2026 start.