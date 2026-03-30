Een opvallende carrièreswitch in de sportwereld: olympisch biatlonkampioen Émilien Jacquelin kiest voor een verrassend nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Fransman, die tijdens de Winterspelen in Milaan-Cortina nog opviel met de oorbel van wielericoon Marco Pantani, gaat een bijzondere nieuwe uitdaging aan.

Tijdens die Winterspelen trok Jacquelin veel aandacht met een opvallend eerbetoon aan Pantani. De Fransman kreeg van de familie van de Italiaanse wielerlegende zelfs diens oorbel en droeg die als symbool voor zijn bewondering. "Het is mijn manier om hem te eren", vertelde hij daar destijds over.

Ook sportief liet Jacquelin zich nadrukkelijk zien in Italië. De 30-jarige Fransman kroonde zich met de estafette tot olympisch kampioen en maakte daarnaast veel indruk op de schietbaan. Zo zorgde hij voor veel spektakel met een razendsnelle schietbeurt van slechts 16 seconden, waarmee hij foutloos alle doelen raakte. Daarmee groeide hij in korte tijd uit tot een van de grote publieksfavorieten van het toernooi.

Opvallende carrièreswitch

Die liefde voor de wielersport krijgt nu een concreet vervolg. Vanaf 1 mei sluit Jacquelin aan bij het opleidingsteam van Decathlon CMA CGM, waar hij zijn geluk gaat beproeven op de fiets en wil ontdekken hoe hij zich staande houdt in het professionele peloton.

De overstap komt niet helemaal uit de lucht vallen. "Dit is een project dat al een tijdje in mijn achterhoofd zat", legt hij uit in een persbericht van de wielerploeg. "Ik heb altijd gefietst, zowel in mijn jeugd als tijdens mijn voorbereiding, maar vanaf nu zal elke dag een nieuwe uitdaging zijn. Ik wil me voor de volle honderd procent inzetten, zonder halve maatregelen."

Interessant profiel voor de wielersport

Binnen het team zien ze vooral veel potentie in Jacquelin vanuit zijn biatlon-achtergrond. "We rekenen op een groot atletisch vermogen en een hoge VO2 max", klinkt het vanuit de ploeg. "Die kwaliteiten heeft hij al bewezen op de ski’s en we verwachten dat die zich ook op de fiets kunnen uiten."

Daarbij ligt de focus in eerste instantie op training en begeleiding. "We voorzien een evaluatie aan het einde van de lente om zijn profiel beter in kaart te brengen", aldus de ploegleiding. "Zijn explosiviteit uit het biatlon zou hem wel eens tot een interessante renner kunnen maken op de weg."

Wie weet kan Jacquelin in het peloton in de voetsporen treden van zijn grote idool Pantani. De Italiaan, die in 2004 onder mysterieuze omstandigheden werd gevonden in een hotelkamer in Rimini, blijft een van de meest iconische en besproken figuren uit de wielersport.