De Poolse shorttrackster Kamila Sellier ervaart nog steeds de gevolgen van haar dramatische ongeluk op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze is voor het leven getekend en krijgt steun van een lotgenoot: olympisch kampioen Jens van 't Wout.

Sellier kwam in de halve finale van de 1500 meter in botsing met haar tegenstander Kristen Santos Griswold. Beiden gleden onderuit en daarbij raakte de Amerikaanse met haar schaats het gezicht van Sellier.

Ze bleef met ernstige verwondingen op het ijs liggen, waar de snee in haar gezicht direct werd gehecht. Op het ijs lag veel bloed, waarna de Poolse werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat haar oog gelukkig onbeschadigd was, maar Sellier wel een breuk in haar gezicht had opgelopen.

'Welkom bij de club'

Inmiddels is het ergste achter de rug voor Sellier en kan ze haar dagelijks leven weer oppakken. Toch zal ze voor altijd herinnerd worden aan de valpartij. Ze heeft namelijk een litteken in haar gezicht, onder haar rechteroog. Dat liet ze maandag voor het eerst zien aan de buitenwereld toen ze te gast was in een tv-programma. Vrijdag deelt Sellier opnieuw een foto waarop het litteken goed zichtbaar is.

"Ik voel mezelf nog steeds", schrijft ze erbij. Nederlandse shorttracker Jens van 't Wout weet als geen ander hoe Sellier zich voelt en steekt haar een hart onder de riem. "Welkom bij de gezichtslitteken-club", reageert hij op het bericht van Sellier. "Het litteken ziet er geweldig uit."

Litteken Jens van 't Wout

Ook Van 't Wout werd ooit slachtoffer van een ernstig ongeluk in het shorttrack. Toen hij zeventien jaar oud was kreeg ook hij een schaats in zijn gezicht en daarbij werd hij in zijn wang gesneden. Hij heeft daar nu een groot litteken en hield ook twee gouden tanden over aan het drama.

Toch weerhield het hem er niet van om door te gaan met de sport. En dat leverde hem in absoluut hoogtepunt op tijdens de Spelen in Milaan. Hij won daar drie keer goud (op de 1000 en 1500 meter en aflossing) en één keer brons (op de 500 meter).