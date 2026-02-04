Opgeven staat niet in het woordenboek van Lindsey Vonn. De 41-jarige skilegende scheurde haar voorste kruisband in aanloop naar de Olympische Winterspelen, maar desondanks doet ze toch mee in Milaan. Daarbij loopt ze wel een enorm risico.

Vonn blesseerde zich erg bij een wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Crans-Montana. Na een valpartij bleef ze minutenlang liggen en uiteindelijk moest ze zelfs per helikopter worden afgevoerd. Haar olympische droom leek direct voorbij. Uit onderzoek bleek dat de Amerikaanse haar voorste kruisband volledig scheurde, er schade was aan de meniscus en er flinke kneuzingen rond de knie waren.

Ondanks de tegenvaller die ze moest slikken, bleef ze strijdvaardig. "Mijn knie is niet gezwollen en met behulp van een kniebrace heb ik er vertrouwen in dat het gaat lukken", vertelde ze dinsdag, toen ze bekendmaakte 'gewoon' te starten. "Ik huil niet. Ik houd mijn hoofd omhoog. Ik sta rechtop en ik ga mijn best doen. Wat de uitkomst ook is, dat is nu eenmaal zo. Ik heb dit eerder gedaan."

Vonn neemt risico met gescheurde kruisband

Het Duitse Bild zocht contact met dokter Thierry Murrisch, die zich over de situatie boog. De voormalig arts van de Duitse nationale skiploeg denkt dat de knie stabiliteit mist door de gescheurde voorste kruisband. "Dit kan tijdelijk worden gecompenseerd door een zeer goede conditie te hebben of door een kniebrace te dragen die de knie ondersteunt. Er blijft echter zelfs dan een risico bestaan", vindt hij.

Volgens Murrisch kan Vonn prima skiën als de piste er goed bij ligt. "Maar het kan lastig worden, vooral met de vele onverwachte hobbels en scherpe richtingsveranderingen. Het grootste probleem is de landing na de sprongen. Ze moet die goed kunnen beheersen, zowel fysiek als mentaal, om de juiste positie te behouden zodat haar knie het niet begeeft", waarschuwt hij de Amerikaanse.

Verdere schade niet uitgesloten

Vonn stopte eerder al eens vanwege knieproblemen. "Ze neemt een extreem hoog risico", denkt Murrisch. Als het niet om de Olympische Spelen ging, dan had Vonn de wedstrijd waarschijnlijk ook aan haar voorbij laten gaan. "Maar als haar knie de druk niet aankan, loopt ze het risico op ernstige verdere blessures."

Zo kunnen haar achterste kruisband en meniscus ook nog scheuren. "Dat kan onherstelbare kraakbeenschade of breuken in het bekken of onderbeen veroorzaken. We kunnen alleen maar hopen dat het goed met haar gaat."

Afdaling op zondag

Vonn maakte eind 2024 na vijf jaar afwezigheid haar rentree. Ze nam in 2019 afscheid van haar favoriete sport na een slepende knieblessure. Vonn behaalde onlangs in Zauchensee haar 84e wereldbekerzege. De afdaling voor de vrouwen op de Winterspelen is zondag.