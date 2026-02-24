Skilegende Lindsey Vonn kan rekenen op steun van topvoetballer Cristiano Ronaldo. De skiester lag twee weken in het ziekenhuis na haar crash tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Een operatie redde haar van een beenamputatie. 'Blijf vechten. Legendes staan altijd weer op', steunt de voetballer van Al-Nassr haar.

De 41-jarige Amerikaanse alpineskiester kwam tijdens de olympische afdaling zwaar ten val en brak een been. Vonn moest liefst vier keer onder het mes in Italië en vloog medio februari naar haar geboorteland. De skiester begon met een zware knieblessure aan de olympische afdaling. Dat leverde achteraf de nodige kritiek op. Zelf zegt ze 'geen spijt' te hebben van haar beslissing om te starten.

In een video op Instagram gaf Vonn maandag een update over haar medische toestand. Daarin liet ze weten na weken ontslagen te zijn uit het ziekenhuis. Een grote opluchting voor de Amerikaanse. 'Na bijna twee weken in een ziekenhuisbed te hebben gelegen, vrijwel volledig immobiel, ben ik nu eindelijk sterk genoeg om naar een hotel te verhuizen. Het is nog niet thuis, maar het is een enorme stap!' liet ze weten in het bijschrift onder de video op Instagram.

Steun vanuit de voetbalwereld

Hoewel de deelname van Vonn aan de Spelen de nodige kritiek kreeg, werd ze overladen met steun in de reacties onder haar video op Instagram. Zo ook van Ronaldo. 'Kampioenen worden gekenmerkt door de momenten waarop ze winnen en de momenten waarop ze weigeren op te geven. De bergen die je hebt beklommen waren nooit groter dan de kracht die je in je draagt. Blijf vechten. Legendes staan ​​altijd op', aldus de topvoetballer.

Ook Zlatan Ibrahimovic liet van zich horen in de reacties. 'Opgeven is geen optie', motiveerde de Zweed de Amerikaanse alpineskiester, gevolgd door een icoontje van een gespierde arm.

Onzekerheid

In de video vertelde Vonn over de enorme onzekerheid die haar heeft geplaagd. "Alles lag in stukken", liet ze weten. Vonn kreeg het dan ook zwaar te verduren. Er werd gevreesd dat een been moest worden afgezet. Daar kwam nog compartimentsyndroom boven (hoge druk in de benen). Vonn onderging een bloedtransfusie, moest plaatsnemen in een rolstoel en zal zich daar de komende weken in moeten verplaatsen.