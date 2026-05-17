Thialf als gastheer van de Olympische Spelen klinkt voor de Nederlandse schaatsfans als muziek in de oren, maar het is volgens topschaatsers Antoinette Rijpma-de Jong en Tijmen Snel maar de vraag of dat zo'n succes wordt. De twee rijders van Team Reggeborgh en Team Essent spreken hun twijfels uit.

De Winterspelen van 2030 worden in de Franse Alpen georganiseerd, maar voor het langebaanschaatsen wordt naar een externe optie gezocht. Turijn was net als Thialf kandidaat, maar viel vorige week af. Dus lijkt de Friese schaatstempel de bestemming te gaan worden. Dan zou de situatie zo zijn dat alle sporten in en om de Alpen worden gehouden, maar het schaatsen zo'n 1500 kilometer verderop. "We worden geïsoleerd. Dat is niet goed voor de sport", vindt Snel in gesprek met NU.nl.

'Ze schuiven ons wel heel makkelijk weg'

In Milaan de afgelopen Spelen werd er een tijdelijke ijsbaan gebouwd in een evenementenhal. Waarom over vier jaar niet weer, vraagt ook Rijpma-de Jong zich hardop af. "Dat zou voor de schaatssport ook beter zijn. Nu schuiven ze onze sport wel heel makkelijk weg." De twee schaatsers zijn niet de enigen die twijfelen over Thialf als onderdeel van de Winterspelen. Hoewel Friezin Rijpma-de Jong, die op een steenworp afstand van de schaatshal in Heerenveen werd geboren, het heerlijk lijkt om een thuiswedstrijd te schaatsen, is het volgens haar niet per se de beste oplossing.

"Thialf is mijn thuis, dus het zou prachtig zijn om daar tijdens de Spelen mijn carrière af te sluiten", zegt de olympisch kampioene van de 1500 meter over de mogelijke thuiswedstrijd in 2030. "Maar het is heel dubbel. Ik weet niet of ze hier een olympisch gevoel kunnen creëren. Dat is lastig als de rest van de sporters allemaal in Frankrijk zijn."

'Het wordt een soort WK'

Snel noemt het 'zonde' voor alle schaatsers die buiten het totale olympische gevoel worden gehouden met wedstrijden ver verwijderd van alle andere olympiërs. "Het unieke aan de Spelen is juist dat je andere sporters om je heen ziet en deelneemt aan een sportoverkoepelend toernooi. Dat maak je als schaatser, als je geluk hebt, één keer in de vier jaar mee. Als ik kijk naar hoe het gevoel in Milaan was, dat kan je niet nabootsen in Friesland. Het wordt een soort WK, maar dan met olympische ringen in de hal.

