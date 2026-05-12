Het moet heel raar lopen wil Thialf in 2030 niet gastheer zijn voor het langebaanschaatsen op de Olympische Winterspelen. De schaatstempel in Heerenveen geldt als optie omdat er in Frankrijk geen geschikte locatie is. Toch is er ook stevige kritiek op de keuze.

Maandag werd bekend dat sportkoepel NOC*NSF gaat onderhandelen over de organisatie van het olympische schaatstoernooi in 2030. Naast Thialf was ook Turijn in beeld, maar zij haakten af in de strijd. Het zou de eerste keer zijn dat de Olympische Winterspelen (deels) in Nederland zijn.

Dat de organisatie van de Franse Alpen wil praten met Thialf zorgt voor tevredenheid bij de betrokkenen. Toch rekenen ze zich nog niet rijk. "De kans op toewijzing van het olympisch schaatsen tijdens de Spelen in 2030 toegenomen, al staat de keuze van de Fransen nog niet vast."

'Opmerkelijke keuze' voor Thialf

Dat Thialf mogelijk het strijdtoneel wordt van het olympische schaatsen kan niet op steun van iedereen rekenen. Journalist Arjan Schouten is behoorlijk kritisch. Hij volgde de laatste Olympische Winterspelen in Milaan op de voet voor het Algemeen Dagblad. In zijn column deelt hij rake teksten. Hij noemt de "borstklopperij" van Thialf en NOC*NSF wat overschat.

"Wie voorbij dat kijkt, moet toch tot de conclusie komen dat deze opmerkelijke keuze van het Franse organisatiecomité er niet per se een is waar wij als schaatsland om moeten juichen", schrijft hij. De journalist wijst erop dat langebaanschaatsen onderaan de ladder staat bij het IOC. "Voor Nederlanders mag schaatsen dan het meest prominente nummer zijn op de Winterspelen, in zo’n beetje de rest van de wereld ligt dat totaal anders."

Het zegt volgens Schouten veel dat het langebaanschaatsen wordt weggestopt op zo'n 1400 kilometer van het olympische dorp. "Het moet vooral geen cent extra kosten", denkt de journalist. Ook benoemt hij het feit dat de Nederlandse topschaatsers weinig meekrijgen van de olympische sfeer. "Als de Fransen uitwijken naar Thialf is dat vooral het zoveelste bewijs dat langebaanschaatsen olympisch gezien een heel marginaal bijrolletje speelt. Ja, ons schaatsen hangt er echt maar een beetje bij", is zijn keiharde conclusie.

