Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft op zijn Instagram teruggekeken op een bijzonder moment in zijn leven. Een jaar geleden mocht de baanwielrenner samen met Femke Bol de Nederlandse vlag vasthouden tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen in Parijs. Ook kondigt hij nieuws voor komend seizoen aan.

"Een jaar geleden. Een onvergetelijk moment", zet Lavreysen als eerste zin bij de foto van hem en Bol tijdens de sluitingsceremonie in Parijs. "Op deze dag mocht ik de Nederlandse vlag dragen op de sluitingsceremonie van de Spelen in Parijs. Wat een eer om ons land te mogen vertegenwoordigen op zo'n speciale avond." Eerder plaatste ook Bol al een foto van de ceremonie op de Spelen in Parijs.

Lavreysen mocht de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie, omdat hij de meest succesvolle mannelijke atleet was tijdens de Spelen. De sprinter uit Luyksgestel won drie gouden medailles op de Spelen van Parijs, waardoor hij nu in totaal op vijf Olympische medailles komt. Tijdens de Spelen in 2021 won hij de sprint en de teamsprint, maar op de keirin werd hij 3e. In Parijs won hij alledrie die onderdelen.

Zesdaagse

Lavreysen keert in december ook weer terug naar de zesdaagse van Rotterdam. De organisatie van het evenement maakte de deelname van de vijfvoudig olympisch kampioen baanwielrennen maandag bekend. Lavreysen (28) won in Ahoy het sprinttoernooi tussen 2022 en 2024 drie jaar op rij. Hij is ook de houder van het baanrecord (9,674 seconden). De zesdaagse wordt gezien als Nederlands grootste baanwielerevenement.

"Afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier gereden tijdens de zesdaagse in Rotterdam", zei Lavreysen via de organisatie. "Het evenement heeft een speciaal plekje in mijn hart. Rijden voor eigen publiek, het spektakel en elk jaar mijn baanrecord aan proberen te vallen, wanneer iedereen op de tribune voor mij gaat staan, maakt het elk jaar enorm speciaal." De 42e editie van de zesdaagse vindt plaats van 2 tot en met 7 december.