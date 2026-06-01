Pieter van den Hoogenband stopt ermee als chef de mission van TeamNL op de Olympische Spelen en dat roept reacties uit de sportwereld op. Marianne Timmer, voormalig topschaatsster, steekt haar olympische collega een hart onder de riem met mooie woorden nu zijn afscheid definitief is.

'Als voormalig topsporter weet Pieter als geen ander wat er achter een Olympische Spelen schuilgaat. Niet alleen de medailles, maar ook de spanning, onzekerheid, teleurstellingen en alles wat sporters onderweg tegenkomen', schrijft drievoudig olympisch kampioene Timmer op haar LinkedIn. En zij kan het weten, zegt ze zelf. Ze doorliepen samen trajecten met oud-sporters voorafgaand aan meerdere Spelen.

'Juist daarin zag je zijn kracht. De ervaringen uit de topsport vertalen naar de volgende generatie, op een warme, betrokken en heel eigen manier. Echt op z’n Pieters. Wat ik altijd in hem heb gewaardeerd, is zijn persoonlijke benadering. Hij had oog voor de mens achter de prestatie. Niet alleen voor de kampioenen, maar juist ook voor de sporters die net naast het podium grepen. Daar maakte hij voor velen het verschil.'

'Minstens zo belangrijk'

Onder Van den Hoogenband beleefde TeamNL twee succesvolle Spelen in Tokio en Parijs. Maar volgens Timmer was 'minstens zo belangrijk' dat de voormalig topzwemmer en drievoudig olympisch kampioen een cultuur en omgeving creeërde 'waarin sporters, coaches en begeleiders zich verbonden voelden'. 'Met enthousiasme, oprechte interesse en aandacht voor elkaar. Ik denk dat veel sporters zich door Pieter gezien voelden. Niet alleen als atleet, maar vooral als mens.'

Timmer wenst Van den Hoogenband succes met de volgende uitdaging die 'ongetwijfeld' op zijn pad komt. NOC*NSF heeft nog geen vervanger aangewezen voor de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles (de Verenigde Staten). Het vertrek van de oud-topzwemmer kwam als een donderslag bij heldere hemel. De reden is ook nog niet gegeven. "Kortgeleden is mij verteld dat TeamNL voor de komende olympische cyclus een andere richting kiest voor de invulling van de rol van chef de mission", schreef Van den Hoogenband zelf op sociale media.

