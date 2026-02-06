OLYMPISCHE SPELEN
Hoog bezoek op Winterspelen: koning Willem-Alexander straalt met Máxima en Amalia bij openingsceremonie

Redactie Sportnieuws.nl • 20:33, 06-02-2026 / Laatste Update: 20:42, 06-02-2026
Hoog bezoek op Winterspelen: koning Willem-Alexander straalt met Máxima en Amalia bij openingsceremonie
i

Koninklijk bezoek tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen

Op de openingsceremonie tijdens de Olympische Winterspelen waren niet alleen topsporters te bewonderen, maar er was ook ander hoog bezoek. Koning Willem-Alexander is afgereisd naar Milaan, samen met koningin Máxima en hun dochter prinses Amalia.

Zij werden op de tribunes dan ook op de foto gezet. De openingsceremonie vindt plaats in stadion San Siro in Milaan. Ook is er in Cortina een ceremonie, waardoor de atletenparade op twee plaatsen tegelijk is. Een unicum in de geschiedenis van de Spelen.

Ze waren niet de enige bekende koppen op de tribunes. De Amerikaanse vicepremier JD Vance was er ook bij, net als IOC-voorzitter Kirsty Coventry.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn veelvuldig te zien bij grote sportevenementen. Anderhalf jaar geleden ging hij met koningin Máxima helemaal los tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook nu zijn ze er dus bij.