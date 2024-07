Joost Luiten mag door vreemd scenario tóch niet mee naar de Olympische Spelen: 'Nog maar één optie over'

Sanne Wevers is ontzettend happy dat ze naar haar derde Olympische Spelen mag. De 32-jarige turnster is opgenomen in de Nederlandse selectie en mag dus dromen van een herhaling van haar gouden medaille in Rio de Janeiro. En dat nadat ze een tijdje uit haar sport verdwenen was. "Ik had die break echt nodig", zegt ze tegen Sportnieuws.nl.