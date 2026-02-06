Er zijn heel wat stelletjes die samen naar de Olympische Winterspelen zijn afgereisd, maar zelden moeten ze het tegen elkaar opnemen. Bij het ijshockey is dit wel het geval. Daar is een verloofd stel voor de komende weken even elkaars grootste rivaal.

Onder andere Joy Beune en Kjeld Nuis zijn als stel samen naar Noord-Italië afgereisd voor de Olympische Winterspelen, maar ook het Amerikaanse snowboardkoppel Red Gerard en Hailey Langland. Zelden komt het echter voor dat een koppel het tegen elkaar op moet nemen op de spelen. Dit is wel het geval bij de Braziliaans Nicole Silveira en de Belgische Kim Meylemans in het skeleton, maar ook in het ijshockey zijn er twee liefdespartners die voor even elkaars rivalen zijn.

Anna Kjellbin en Ronja Savolainen

Het gaat om ijshockeysters Anna Kjellbin en Ronja Savolainen. Eerstgenoemde is de huidige captain van de Zweedse hijshockeyvrouwen. Savolainen speelt bij de Finse ijshockeyvrouwen. Het stel is sinds langere tijd al bij elkaar en sinds oktober 2024 zijn Kjellbin en Savolainen zelfs verloofd. In 2019 maakte het stel hun relatie bekend nadat ze elkaar hadden ontmoet als teamgenoten in de Zweedse ijshockeycompetitie. In Zweedse media wordt de situatie vergeleken met de gloednieuwe serie Heated Rivalry. Daarbij worden twee ijshockeyers ook verliefd op elkaar gedurende het seizoen.

Kjellbin en Savolainen ontlopen elkaar in de eerste wedstrijden van het ijshockeytoernooi in Noord-Italië nog wel. Zweden en Finland kunnen elkaar pas in de medaillewedstrijden tegenkomen. Hopelijk blijven Savolainen en haar ploeggenoten wel fit. Bij de mannen is de eerste ijshockeywedstrijd tegen Canada afgelast, omdat meerdere spelers besmet waren met het norovirus. Door dit virus kregen ze enorm last van buikgriep en raakte de maag en darmen van de spelers ontstoken. Het is nog niet bekend wanneer die wedstrijd wordt uitgespeeld.