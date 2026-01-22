Nog een goede twee weken wachten en dan schitteren onze Nederlandse topschaatsers op de Olympische Spelen. Met de sfeer onderling zit het wel goed. Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis heeft zelfs nog tijd om elkaar luchtig te plagen.

Al dagenlang zijn Beune en Nuis elkaar online aan het bestoken. Dat begon met de schaatsveteraan die op trainingskamp een schoonmaakrobot tegenkwam in de gang van het hotel waar hij verbleef. "Joy", riep hij een paar keer, waarna de camera zich richtte op het apparaat. "Lekker bezig meissie", schreef hij er grappend bij.

Die opmerking was Beune natuurlijk niet ontgaan. "Jij doet veel te stoer", beet ze terug.

Nieuwe pesterijen

Dit keer is het aan Beune om haar vriend voor schut te zetten. Dat gebeurt onder een verjaardagspost van Jenning de Boo, die op 22 januari zijn 22e verjaardag viert. "Lekker jong nog", schrijft ze er onder met een kwijlend gezicht. Daarmee refereert ze naar een reactie die haar vriend achterliet bij Beunes collega Pien Hersman. De dochter van oud-schaatser Martin blies deze week eveneens 22 kaarsjes uit.

Onder de verjaardagspost van Hersman liet Nuis zich zien. Hij schreef daar als eerste: "Lekker jong nog." Beune zag dat natuurlijk ook en liet een poppetje met een lach en een traan achter. Inmiddels heeft ze dus wraak kunnen nemen.

Olympische Spelen in Milaan

Beune en Nuis zullen over een aantal weken hun opwachting maken op de Olympische Spelen. Voor laatstgenoemde wordt het zijn derde keer. Nuis heeft al drie olympische titels achter zijn naam staan, waarvan hij de 1500 meter verdedigt in Milaan. Voor Beune wordt het de eerste keer.

De meervoudig wereldkampioene doet mee aan de 3000 meter en ploegenachtervolging. Van Beune was ook de verwachting dat ze op de 1500 en 5000 meter actief zou zijn, maar op die afstanden stelde ze teleur op het onverbiddelijke olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Ik moet ook gewoon blij zijn dat ik naar de Spelen ga", zei Beune, nadat de grootste teleurstelling achter de rug was.

"Dat was het doel: naar de Spelen gaan. Maar niet op de afstand waarvan ik had gedacht dat ik daar zou gaan staan. Nu heb ik één afstand die ik ga rijden. Daar moet ik heel blij mee zijn en daar ga ik ook zeker mijn best doen. Ik ga voor een gouden medaille rijden."

