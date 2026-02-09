De dertigjarige Mikaela Shiffrin is één van de grote sterren van de Verenigde Staten op de Olympische Winterspelen. De skiester toonde op haar social media een foto van haar rugspieren en daar was nogal wat over te doen.

Shiffrin is een van Amerika's bekendste en beste skiërs. In de schaduw van Lindsey Vonn doet ze het uitstekend op de slalom, reuzenslalom en teamonderdelen. Shiffrin pakte tijdens vorige edities al twee gouden medailles op de Winterspelen en ze hoopt daar deze spelen nog een medaille bij te doen. Ze traint er in ieder geval hard genoeg voor, is ook te zien aan haar lichaam. Een foto van haar spieren ging viraal afgelopen weekend.

Op de foto zijn de rugspieren van Shiffrin te zien. De skiester moet vanwege haar sport een uitstekende rug hebben en daar heeft de skiester naar geluisterd. De Amerikaanse heeft zes blokjes op haar rug, waardoor haar rug lijkt op een sixpack op haar buik. Zo zei haar moeder zelfs dat ze vond dat haar dochter op een alien leek. Shiffrin wist zelf ook niet dat haar rug er zo uitzag, waardoor het voor haar ook een confronterend beeld was.

US Olympic star Mikaela Shiffrin shows off incredible six-pack... on her BACK https://t.co/60932a2dIO — Daily Mail Sport (@MailSport) February 4, 2026

Verloofde

Shiffrin is inmiddels alweer een tijdje samen met de Noorse alpineskiër Aleksander Aamodt Kilde. De twee zijn inmiddels zelfs verloofd. De twee vertelden onlangs een prachtig verhaal na een crash van Aamodt. De Noor ging erg zwaar onderuit en belandde in het ziekenhuis. Aamodt moest onder narcose en het eerste die hij zag toen hij wakker werd was Shiffrin. Zij zorgde voor de Noor en zorgde ervoor dat hij niets te kort kwam.

Voor Shiffrin starten haar Olympische Winterspelen aankomende dinsdag. Dan zal ze deelnemen aan het teamevenement bij het skiën. Verder doet ze ook nog mee met de slalom en de reuzenslalom tijdens de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo.