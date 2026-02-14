De Olympische Winterspelen zijn op een vervelende manier afgelopen voor de Zwitserse ijshockeyer Kevin Fiala. De atleet raakte tijdens een wedstrijd geblesseerd en moest met een brancard van het ijs gedragen worden.

Voor Fiala ging het mis tijdens de wedstrijd tussen Canada en zijn ploeg Zwitserland. De Canadezen waren de grote favoriet, maar bij een 5-0 voorsprong ging het mis rondom Fiala. De Zwitser werd getackeld door een tegenstander en kwam met zijn linkerbeen vast te zitten tussen zijn boarding en zijn opponent. Fiala raakte bij die actie dermate geblesseerd dat hij niet meer verder kon en op een brancard naar de kant werd gedragen. Uiteindelijk bleek al snel dat Fiala het hele toernooi niet meer in actie zal kunnen komen.

Voor de Zwitserse ploeg is het een ware aderlating, want Fiala is een van de betere spelers. Hij speelt in de Amerikaanse NHL voor de Los Angeles Kings. De tackle van de Canadees Tom Wilson zorgt ervoor dat Fiala wellicht ook even niet voor zijn Amerikaanse ploeg kan spelen. Over de precieze ernst van de blessure is nog niets bekend.

"Ik wil er niet naar kijken"

De blessure van Fiala leverde dermate vervelende beelden op, dat oud-ijshockeyer Jonas Andersson het voorval niet kon aanzien. De oud-topspeler gaf op Zweedse TV commentaar en moest 'even wegkijken' toen Fiala op een brancard van het ijs ging. "Wilson komt compleet verkeerd in. Ik kan dit echt niet aanzien", vertelde een balende Andersson op de Zweedse tv. Fiala is een bekende naam in Zweden omdat zijn vrouw uit het Scandinavische land komt.

Ondanks het moment pakte Canada wel de zege bij het ijshockey en blijft het land op koers voor goud. Ook de Amerikanen worden als favoriet gezien voor de gouden plak en vier jaar geleden pakte Finland nog de olympische titel.