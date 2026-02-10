De teleurstelling was enorm bij de Nederlandse shorttrackers na de fatale halve finale van de gemengde aflossing op de Olympische Winterspelen in Milaan. Xandra Velzeboer ging in de slotfase hard onderuit en zag de finaleplaats in rook opgaan, waarna de tranen volgden op het ijs. De uitschakeling leidde niet alleen tot emoties, maar ook tot een felle discussie over de gekozen tactiek.

In de halve finale leek Nederland lange tijd op koers voor een plek bij de eerste twee. De ploeg nam het initiatief en reed voorin, maar halverwege ging het mis bij een wissel met Jens van 't Wout. Daardoor raakte Oranje de controle kwijt en ontstond er onrust in het peloton. In de hectische slotfase volgde de definitieve klap met de val van Xandra Velzeboer, waarmee de finale uit beeld verdween.

'Vaak wint niet de snelste'

Na afloop namen de Nederlandse rijders bij de NOS uitgebreid de tijd om hun kant van het verhaal te vertellen. Jens van ’t Wout benadrukte dat Nederland ondanks de uitschakeling vooral de snelheid moet meenemen voor de rest van het toernooi. "Als je naar de tijden kijkt, zie je dat we veruit de snelste zijn. Dat is het jammerlijke aan onze sport: vaak wint niet de snelste. We reden in de halve finale tactisch een goede rit, net als in de eerste race."

Van ’t Wout nam zijn aandeel in de mislukte wissel voor zijn rekening, maar wilde niet spreken van een verkeerde keuze. "Ik maakte een misser, dat hoort erbij. Dat het nu samenvalt met die val is gewoon zuur. Als je naar de A-finale kijkt: zij reden hard, maar wij reden bijna vier seconden sneller. Dat geeft mij juist vertrouwen dat we heel sterk de rest van het toernooi ingaan."

Kritiek van analisten

Die uitleg staat haaks op de analyse van oud-shorttrackers Jorien ter Mors en Cees Juffermans, die bij de NOS juist spraken van een verkeerde tactische keuze. Volgens hen had Nederland het tempo hoog moeten houden in plaats van te temporiseren, omdat daarmee de concurrentie de kans kreeg om terug te keren in de race.

Van ’t Wout weersprak die lezing echter nadrukkelijk. Volgens hem was het laten zakken van het tempo een bewuste teamafspraak. "Omdat dat tactiek was", reageerde hij. "We hadden afgesproken om bij de eerste wissel iets meer te temporiseren. Dat heeft het hele seizoen goed gewerkt. Ik denk niet dat het temporiseren de reden is dat het fout ging."

Xandra Velzeboer in tranen

Dat standpunt werd door zijn ploeggenoten gedeeld, al overheerste bij hen vooral de frustratie over hoe de race uit handen glipte. Xandra Velzeboer kon haar emoties na afloop nauwelijks bedwingen. "Het is gewoon echt superklote", vertelde ze in tranen. "We laten zien dat we het sterkste team zijn en ik had hier heel veel vertrouwen in."

Over haar val was ze duidelijk: "Toen we de koppositie verloren kwam er stress. Bij de wissel zat ik klem en verloor ik snelheid. Dat wilde ik goedmaken, omdat ik Italië zag wegrijden. Ik wilde op snelheid komen en prikte net met mijn mes in het ijs. Ik snap het nog steeds niet."

'Knop om en weer gaan'

Teun Boer probeerde het grotere plaatje te schetsen. "We hadden allemaal de droom om dit onderdeel te winnen en stonden er goed in. Maar dit blijft shorttrack: er kan zóveel gebeuren in één race." Ondanks de olympische deceptie willen de Nederlanders het toernooi niet laten bepalen door deze ene halve finale. Jens van ’t Wout verwoordde die houding treffend. "We moeten hier vooral uithalen dat we hard kunnen schaatsen", zei hij. "We hebben nu een dag ertussen en maken ons weer klaar voor de volgende races. Zoals een echte shorttracker: knop om en weer gaan."