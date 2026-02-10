De Nederlandse shorttrackers leken dinsdag in Milaan hard op weg naar een plek in de olympische finale bij de gemengde aflossing, maar zagen hun droom in de halve finale in rook opgaan. Een wisselfout en een valpartij van Xandra Velzeboer deden de olympische droom in enkele seconden uiteenspatten.

De halve finale begon veelbelovend voor Nederland. Oranje gaf de leiding in de openingsfase kort uit handen aan Italië, maar nam al snel weer de koppositie over en reed daarna met overtuiging aan de leiding. Het tempo lag hoog en lange tijd leek de Nederlandse ploeg volledige controle te hebben over de race, met zicht op een plek bij de eerste twee en dus de finale.

Halverwege sloeg het beeld echter volledig om. Bij een wissel ging het mis bij Jens van ’t Wout, waardoor Nederland terugzakte naar de derde plek en het plots razend spannend werd. In de slotfase volgde de definitieve klap toen Xandra Velzeboer onderuitging in de hectiek van het peloton, waarmee de hoop op een finaleplaats in één klap vervlogen was.

Einde olympische droom?

Door het mislopen van een plek bij de eerste twee moet Nederland uitwijken naar de B-finale. Daarin wordt normaal gesproken geen olympische medaille verdeeld, al bestaat er in uitzonderlijke gevallen nog een theoretische kans op eremetaal wanneer landen uit de A-finale worden gediskwalificeerd. Die kans is echter zeer klein, waardoor het mislopen van de finale in de halve finale feitelijk het einde betekende van de Nederlandse medailledroom bij de gemengde aflossing.

Eerder op de dag verliep de kwartfinale nog zonder problemen voor Nederland. In de eerste race van het programma was Oranje duidelijk de sterkste tegen Italië, Polen en Hongarije. Met Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma reed Nederland een gecontroleerde race en kwam het als eerste over de streep, waardoor plaatsing voor de halve finale geen moment in gevaar kwam.

EK-goud geeft Nederland vertrouwen

Het vertrouwen bij de Nederlandse ploeg was hoog na het succes op het EK shorttrack vorige maand in Tilburg. Met Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer, Jens van ’t Wout en Teun Boer in de ploeg pakte Nederland daar overtuigend goud op de gemengde aflossing, door in de finale af te rekenen met onder meer Polen en Hongarije.

Die EK-finale liet zien dat Nederland juist onder druk kan presteren. In Tilburg hield de ploeg van begin tot eind de controle en liet het de concurrentie kansloos. Dat maakt de gemengde aflossing ook in Milaan een reële medaillekans, al is de tegenstand met landen als Canada, Zuid-Korea en Italië op olympisch niveau nog zwaarder. De Nederlandse ploeg kon die EK-vorm uiteindelijk helaas niet doortrekken op het grootste podium.

Nederland begint wél goed aan individuele afstanden

Nederland begon de olympische shorttrackdag wel uitstekend. Op de 500 meter vrouwen plaatsten Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma zich probleemloos voor de volgende ronde. De Nederlandse vrouwen wonnen hun heats of eindigden bij de besten en noteerden snelle tijden.