De ontgoocheling was enorm bij de Nederlandse shorttrackers na de gemengde aflossing op de Olympische Winterspelen in Milaan. Met name Xandra Velzeboer was zichtbaar aangeslagen: de tranen vloeiden nadat zij in de slotfase hard onderuitging en daarmee de finaleplaats in rook zag opgaan. Wat lange tijd leek uit te draaien op succes, eindigde in tranen en ongeloof na een chaotische halve finale waarin alles misging wat mis kon gaan.

De halve finale begon sterk voor Nederland, dat zich direct voorin meldde en het initiatief nam. Na een korte fase waarin Italië de leiding pakte, heroverde Oranje de koppositie en leek de race gecontroleerd te verlopen. Halverwege veranderde het beeld echter abrupt door een mislukte wissel van Jens van ’t Wout, waardoor Nederland terrein verloor en terugzakte. In de hectische slotfase ging het vervolgens mis toen Xandra Velzeboer onderuitging, waarmee de strijd om een plek in de finale in één klap beslist was.

Gouden droom valt in duigen

Na de finish was de emotie groot. Xandra Velzeboer zocht direct steun bij haar trainer Niels Kerstholt en barstte in tranen uit, zichtbaar aangeslagen door wat er in de slotfase was gebeurd. Even later kwamen ook haar ploeggenoten één voor één naar haar toe om haar te troosten. Het tafereel maakte pijnlijk duidelijk hoe dicht Nederland bij de finale was geweest en hoe hard deze klap binnenkwam.

Voor Nederland restte daarna nog de B-finale. Die race werd later op de dag weliswaar overtuigend gewonnen, zelfs in een olympisch record, maar van blijdschap was geen sprake. De overwinning voelde leeg, omdat de strijd om de medailles al eerder was beslist. In de A-finale ging het goud uiteindelijk naar Italië, dat voor eigen publiek standhield. Canada pakte het zilver, terwijl België verrassend het brons veroverde. Voor onze Zuiderburen betekent het de eerste Belgische medaille van deze Olympische Spelen.

'Dit is een hele grote teleurstelling'

Voormalig shorttrackster Jorien ter Mors reageerde bij de NOS met verbazing op het tactische verloop van de halve finale. "Dit is een hele grote teleurstelling. Ze begonnen eigenlijk heel goed, maar bij een wissel gaat het mis en kan Italië binnendoor komen. Vanaf dat moment stijgt de stress, terwijl het Nederlandse plan juist was om voorop te blijven rijden", analyseerde de olympisch kampioene.

Ook oud-shorttracker Cees Juffermans keek met ongeloof naar het beslissende moment. "Na die wissel schrokken Jorien en ik echt. Je moet dan blijven doorrijden en het tempo hoog houden, maar je ziet Jens van ’t Wout inhouden en kijken. Italië ruikt dat en pakt het initiatief. In een olympische halve finale moet je niet twijfelen, maar gewoon gas geven."

Koninklijk paar op de tribune

Het drama voltrok zich bovendien onder toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die dinsdag hun laatste dag beleefden bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Het koninklijk paar hoopte bij het afscheid nog getuige te zijn van een nieuwe Nederlandse medaille, maar zag hoe de finaleplaats bij de gemengde aflossing in de halve finale uit handen glipte. Daarmee eindigde hun olympische bezoek in mineur, nadat Nederland juist als topfavoriet aan het onderdeel was begonnen.