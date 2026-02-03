Skilegende Lindsey Vonn weet wat de schade is na haar val vlak voor de Olympische Winterspelen. De 41-jarige Amerikaanse scheurde haar kruisband en liep meerdere kneuzingen op. Dat vertelde ze op een persconferentie in Italië. Desondanks is Vonn toch van plan om te starten in Milaan.

In het Zwitserse Crans-Montana ging het flink mis voor het 41-jarige olympische icoon. Vonn ging hard onderuit en moest per helikopter werden afgevoerd. Meteen werd gevreesd voor haar olympische deelname. Buitenlandse media dachten nog aan een pr-stunt, maar daar blijkt niks van waar.

Vonn van start op Olympische Winterspelen ondanks zware blessure

Vonn heeft haar voorste kruisband volledig gescheurd. Verder zijn er zware kneuzingen en is er beschadiging aan de meniscus. Desondanks blijft de Amerikaanse strijdbaar. "Ik weet dat mijn kansen niet meer zo groot zijn als voorheen, maar zolang er een kans is, zal ik het proberen."

Beelden via Eurosport/HBO Max

