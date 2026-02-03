Olympisch icoon Lindsey Vonn (41) maakt dit jaar haar comeback op de Winterspelen. Er werd al veel over haar deelname gesproken, maar die leek vorige week in gevaar te komen na een zware val tijdens een training. Betrokkenen vragen zich af of dat niet in scène is gezet.

De Amerikaanse is een olympisch icoon in het alpineskiën. Ze deed al vijf keer mee aan de Spelen en won één keer goud op de afdaling in Vancouver in 2010. In 2019 moest ze stoppen vanwege pijn aan haar knie, maar inmiddels is ze dus terug en skiet ze met een prothese in de knie.

Vlak voor de Spelen leek het plots helemaal mis te gaan. Vonn kwam ten val tijdens een afdaling in het Zwitserse Crans Montana. Ze belandde in de netten en moest vervolgens per helikopter worden afgevoerd. "Ik heb mijn knie geblesseerd tijdens de afdaling in Zwitserland. Ik bespreek de situatie nu met mijn artsen en team en zal verdere onderzoeken ondergaan. Dit is een zeer moeilijke situatie, een week voor de Olympische Spelen...", schreef ze zelf op Instagram.

Zelfpromotie

Toch vragen betrokkenen zich af of de situatie wel zo ernstig is als Vonn doet vermoeden. Dat schrijft het Duitse BILD. "Ze gaan ervan uit dat ze gaat vechten om de overwinning in Milaan. Ze is een meester in zelfpromotie. Velen geloven dat de helikoptervlucht in Crans Montana gepland was om haar verhaal te versterken."

"Was het alleen maar voor de show?", vraagt het medium zich af. Die opvallende speculatie komt na geruchten over de concurrenten van Vonn op de Spelen. Die zouden met gefronste wenkbrauwen naar haar deelname kijken. "Het werd niet goed ontvangen toen ze zei dat ze slechts op 80 procent zou kunnen presteren, vanwege haar medische geschiedenis, nadat ze won bij de World Cups in St. Moritz en Zauchensee", schrijft BILD. "Sommige skiesters waren ook geïriteeerd dat ze constant vragen over Vonn moesten beantwoorden in interviews, in plaats van over henzelf."

De afdaling in het alpineskiën staat zondag op het programma tijdens de Winterspelen.