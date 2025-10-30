Olympisch zeilkampioene Annette Duetz zet een punt achter haar carrière. De 32-jarige had al een stapje terug gedaan, maar heeft nu het pijnlijke besluit genomen om helemaal te stoppen. Ze deed dat wel in een bijzondere situatie, want ze mocht zelf meedenken over haar opvolging.

Duetz was samen met Odile van Aanholt bijzonder succesvol op de Spelen van Parijs vorig jaar. In een bizarre finish pakte het Nederlandse duo goud. "We lieten toen zien dat we ondanks alle chaos koel konden blijven. Dat maakt die olympische titel wel heel erg mooi", zegt ze nu in gesprek met NU.nl. Over haar besluit om ruim een jaar na dato een punt te zetten achter haar carrière, deed ze lang. "Ik ben blij dat ik de tijd genomen heb voor dit besluit. Ik kwam erachter dat de drive om nog vier jaar door te gaan er niet meer is."

'Het doet ook wel pijn'

Haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs is een hoogtepunt, maar ze won ook al eens olympisch brons en werd meermaals wereldkampioen. Zeilen zal ook na haar stoppen een groot onderdeel blijven van haar leven. "Maar dan zonder de druk dat alles perfect moet zijn. Natuurlijk heb je af en toe moeilijke momenten. Maar als ik nu terugkijk op mijn carrière, voelt dat fijn en mooi. Het afscheid nemen doet ook wel pijn, maar ik weet dat dit de juiste keuze is."

Zelf over opvolging nadenken

Ze laat haar partner Van Aanholt in goede handen achter. Sterker nog: ze mocht zelf meedenken over wie haar moet gaan opvolgen. De shortlist is inmiddels teruggebracht tot twee opvallende namen: hockeyster Karlinde van Arendonk (29) en crossfitter Romée van Essen (27). "Ik mocht over veel dingen meedenken. Dat was heel bijzonder", vertelt Duetz. "Natuurlijk was het voor mij ook heel dubbel. Ik was toen nog niet 100 procent zeker over mijn afscheid, maar het gaf mij ook veel energie."

Maar nu gaat ze eerst 'genieten van het leven zonder zeilen'. Wat dat precies wordt, weet of zegt ze nog niet.