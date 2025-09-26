Roeisters Roos de Jong en Benthe Boonstra hebben op de wereldkampioenschappen in Shanghai de gouden medaille veroverd in de dubbeltwee. De Nederlandse boot liet in een spannende race China en Belarus achter zich.

Het is de eerste wereldtitel ooit voor een Nederlandse dubbeltwee. De Jong (32) en Boonstra (24) roeiden lang naast het sterke China, maar maakten in het laatste deel het verschil. Het gastland eindigde op minder dan een seconde van de Nederlandse vrouwen. Belarus kwam drie seconden na China over de streep.

De Jong en Boonstra roeien dit jaar voor het eerst samen. De Jong won eind mei bij de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Plovdiv wel al goud samen met Tessa Dullemans in de dubbeltwee. Boonstra kwam tijdens dat toernooi in actie in de skiff.

Boonstra veroverde vorig jaar in de vierzonder de olympische titel bij de Spelen van Parijs, waar De Jong in de dubbelvier beslag legde op de zilveren medaille.

Dubbel vier

Eerder pakten ook de vrouwen in de dubbelvier een gouden plak. Tessa Dullemans, Willemijn Mulder, Margot Leeuwenburgh en Lisa Bruijnincx hielden titelverdediger en olympisch kampioen Groot-Brittannië net achter zich. Het brons was voor Duitsland.

De Nederlandse vrouwen waren voortvarend gestart en namen al vroeg een bootlengte voorsprong. Op driekwart van de race over 2000 meter kwamen de Britse vrouwen opzetten, maar de voorsprong van het Oranje-kwartet kwam niet meer in gevaar. Nederland was bij de vrouwen in de dubbelvier alleen in 2017 eerder wereldkampioen geweest.

"Voor drie van ons was dit hun eerste WK", werd Leeuwenburgh geciteerd op de site van de wereldroeibond. "We hadden een droom, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het is heel speciaal om dan meteen het goud te veroveren. Halverwege dachten we: dit kan wel eens lukken. Daarna was het gewoon vol doorgaan tot de finish."