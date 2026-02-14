Émilien Jacquelin eindigde vrijdag als vierde bij de 10 kilometer sprint in het biatlon, maar de harten van het publiek heeft de flamboyante Fransman gestolen. Met zijn eerbetoon aan een overleden sportheld, excentrieke uiterlijk en pijlsnelle schietbeurt is hij nu al publieksfavoriet voor het verdere toernooi.

Sinds zijn optreden op de 10 kilometer sprint bij het biatlon is Jacquelin in Frankrijk trending op X. Kijkers zijn lyrisch over de 30-jarige Fransman vanwege meerdere zaken. Bijvoorbeeld zijn schietbeurt. Bij de eerste twee van de vier rondes van de sprint lag Jacquelin voorop en dat kwam vooral door zijn pijlsnelle schietbeurt. De Fransman had slechts 16 (!) seconden nodig om een foutloze schietbeurt op de mat te leggen. Dat zorgde voor luid gejuich langs de kant van het biatlonparcours.

🤯 AMETRALLADORA JACQUELIN ¡𝐘 𝐂𝐎𝐍 𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐈!



🎯 16 segundos en un alarde de carisma total#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/dUiwdCJnMO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 13, 2026

Online wordt door sommige fans ook al de vergelijking getrokken met darter Ricky Evans. De Engelsman met de bijnaam Rapid staat er ook om bekend dat hij zijn pijlen razendsnel richting het bord gooit. Evans heeft ook de snelste 180 op zijn naam staan. Die gooide hij in slechts 2.16 seconde.

Voorkomen van Jacquelin

Niet alleen door zijn schietkunsten is Jacquelin geliefd in Frankrijk. Ook zijn voorkomen is anders dan de anderen. Waar iedereen strak ingepakt van start gaat, skiet Jacquelin vanaf het begin met korte mouwen. Bij zijn tien kilometer sprint op de Spelen gooide hij halverwege ook nog eens zijn bril en muts af, waardoor hij helemaal goed herkenbaar over de baan knalde. Heel veel hielp het echter niet. Waar Jacquelin in ronde één en twee nog aan kop ging, zakte hij in zijn laatste ronde ver terug. Daardoor eindigde hij buiten het podium en moest hij het goud aan landgenoot Quentin Fillon Maillet laten.

Marco Pantani

Ten slotte heeft Jacquelin ook in Italië de sympathie van het publiek opgewekt door zijn eerbetoon aan Marco Pantani. Voor de Fransman is de overleden Italiaanse wielrenner een grote held en hij stond ook goed in contact met de familie. Jacquelin kreeg zelfs de oorbellen van Pantani en droeg die tijdens zijn trainingen op de Winterspelen. "Het is mijn manier om hem te eren", vertelde Jacquelin over het dragen van de oorbellen. Tijdens de race had de Fransman de oorbellen niet in.