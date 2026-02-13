De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Vrijdag 13 februari starten de Winterspelen voor de grootste kanshebber op medailles buiten het schaatsen voor Nederland: Kimberley Bos.

Bos is een kandidaat voor het goud bij het onderdeel skeleton. Eerst werd het rodelen afgewerkt op de olympische baan, maar nu mag de atlete uit Ede ook aan de slag. Om 16:00 uur zal Bos starten aan haar Olympische Winterspelen met haar eerste twee heats in het skeleton. Tijdens de trainingen was ze uitstekend en ook de wedstrijden voor de spelen was ze glorieus. Kan Bos zorgen voor Nederlands goud buiten de schaatsbaan?

10.000 meter schaatsen

In de schaatshal staat er ook een belangrijke afstand op het programma: de 10.000 meter bij de mannen. Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma vormen daar de Nederlandse inbreng, maar de tijd dat Team NL alleenheerser was op die afstand is voorbij. Met Davide Ghiotto, Metodej Jilek en olympisch kampioen Sander Eitrem is de concurrentie moordend en moeten beide Nederlanders op de toppen van hun kunnen schaatsen om in de buurt van een medaille te komen. Bergsma is er in ieder geval klaar voor, gaf hij al aan na zijn laatste trainingen.

Naast het skeleton en het schaatsen staan er ook in de sneeuw weer een aantal mooie races op het programma. Zo gaat Johan-Olav Botn zijn emotionele gouden plak op de biatlon proberen een vervolg te geven op de 10 kilometer sprint in dezelfde discipline. Verder komt de historische Johannes Klaebo weer in actie. De Noor is onderweg om de succesvolste olympiër ooit te worden en wil een stapje dichterbij die titel komen met een medaille op de 10 kilometer freestyle bij het langlaufen. Het biatlon-onderdeel met Botn start om 14:00 uur, Klaebo mag om 11:45 uur weer aan de bak bij het langlaufen.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.