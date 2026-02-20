Antoinette Rijpma-de Jong heeft op de Olympische Spelen in Milaan voor een daverende verrassing gezorgd. De 30-jarige topschaatsster won op waanzinnige wijze de gouden medaille op de 1500 meter. Na een zinderend slot kon topfavoriet Miho Takagi niet aan haar tijd tippen en waren het uiteindelijk Ragne Wiklund (zilver) en Valerie Maltais (brons) die het podium compleet maakten. Femke Kok en Marijke Groenewoud stelden teleur en kwamen qua tijden niet in de buurt van het podium.

Rijpma-de Jong kwam in de voorlaatste rit in actie en wist met miniem verschil de tijd van Wiklund te verbeteren. Vervolgens moest ze toekijken hoe topfavoriet Miho Takagi haar tijd ging aanvallen. De Japanse wereldrecordhoudster beet zich op het einde van haar rit echter compleet stuk op de tijd van Rijpma-de Jong en viel uiteindelijk ver buiten het podium. Daarmee veroverde Rijpma-de Jong op sensationele wijze het goud in Milaan.

Het was de eerste en enige individuele afstand voor Rijmpa-de Jong van deze Spelen. De ervaren Nederlandse pakte eerder al zilver op de ploegenachtervolging en was op de 1500 meter een serieuze medaillekandidate. De toprijdster van Team Reggeborgh plaatste zich via het OKT in Thialf met een sterke rit, nota bene samen met Kok. Eerder dit seizoen maakte ze bewust de keuze om zich te focussen op het koningsnummer in het olympische seizoen. Dat besluit bekroont ze nu met olympisch goud.

Teleurstelling bij Femke Kok

Femke Kok kwam door haar ongunstige loting als eerste in actie en moest zonder directe tegenstander een tijd neerzetten. Zelf liet ze meteen na haar rit merken dat ze niet tevreden was met haar tijd. Tot dusver was op bijna elke afstand op deze Spelen een olympisch record nodig om zeker te zijn van eremetaal. Met haar tijd van 1:54:79 bleef uiteindelijk ze ruim een seconde boven het huidige olympische record en kwam ze niet in de buurt van het podium.

Het was de eerste internationale 1500 meter voor Femke Kok, nadat ze dit seizoen geen World Cups op deze afstand reed. Toch liet Kok eerder al zien over het nodige uithoudingsvermogen te beschikken met een baanrecord in Thialf aan het begin van dit schaatsseizoen. Na haar olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter krijgt Kok op de 1500 meter haar derde kans op eremetaal in Milaan.

Geen medaille voor Marijke Groenewoud

Vlak voor de dweilpauze kwam Marijke Groenewoud in actie tegen de Poolse Natalia Czerwonka. In de slotronde leek ze nog veel goed te maken op de tijd van Femke Kok, maar uiteindelijk kwam ze net tekort om daaronder te duiken. Het bleek al snel dat het niet genoeg zou zijn voor een medaille. Groenewoud pakte eerder deze Spelen al zilver op de ploegenachtervolging met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong, maar wist individueel nog niet te overtuigen op de 3000 meter en de 5000 meter waarop ze last-minute inviel. Ze krijgt nog een kans op eremetaal op de massastart die zaterdag op het programma staat.

