TeamNL reist met een bomvolle selectie af naar de Olympische Spelen in Milaan. De 38 Nederlanders (+ één reserve) zijn onderverdeeld over zes sporten, waarvan de meeste atleten deelnemen als schaatser of shorttracker (of allebei). Bekijk hieronder de volledige lijst én lees meteen op welke dag jouw favoriete atleet in actie komt op de Winterspelen.

Nederland eindigde de afgelopen Winterspelen met 17 plakken: 8 goud, 5 zilver en 4 brons. Het record komt uit 2014, toen onze landgenoten in Sochi liefst 24 medailles mee naar huis namen (8 goud, 7 zilver, 9 brons).

Schaatsen

Om maar te beginnen met het schaatsen, voor Nederland de grootste sport op de Winterspelen. Zoals inmiddels bekend reizen er negen mannen en negen vrouwen naar Milaan om de olympische medailles binnen te hengelen. Veruit het grootste deel van die 18-koppige selectie maakt een serieuze kans op een plak.

Femke Kok

1000 meter (9 februari), 500 meter (15 februari) en 1500 meter (20 februari)



Jutta Leerdam

1000 meter (9 februari) en 500 meter (15 februari)



Anna Boersma

500 meter (15 februari)



Suzanne Schulting*

1000 meter (9 februari)



Antoinette Rijpma-de Jong

Ploegenachtervolging (kwalificatie op 14 februari, eventuele finale op 17 februari) en 1500 meter (20 februari)



Marijke Groenewoud

3000 meter (7 februari), ploegenachtervolging (kwalificatie op 14 februari, eventuele finale op 17 februari), 1500 meter (20 februari) en mass start (21 februari)



Joy Beune

3000 meter (7 februari) en ploegenachtervolging (kwalificatie op 14 februari, eventuele finale op 17 februari)



Merel Conijn

3000 meter (7 februari) en 5000 meter (12 februari)



Bente Kerkhoff

5000 meter (12 februari) en mass start (21 februari)



*Doet ook mee aan shorttrack op de 1500 meter (20 februari)

Jenning de Boo

1000 meter (11 februari) en 500 meter (14 februari)



Sebas Diniz

500 meter (14 februari)



Joep Wennemars

1000 meter (11 februari), 500 meter (14 februari) en 1500 meter (19 februari)



Kjeld Nuis

1000 meter (11 februari) en 1500 meter (19 februari)



Tijmen Snel

1500 meter (19 februari)



Chris Huizinga

5000 meter (8 februari) en ploegenachtervolging (kwalificatie op 15 februari, eventuele finale op 17 februari)



Stijn van de Bunt

5000 meter (8 februari), 10.000 meter (13 februari), ploegenachtervolging (kwalificatie op 15 februari, eventuele finale op 17 februari) en mass start (21 februari)



Marcel Bosker

5000 meter (8 februari) en ploegenachtervolging (kwalificatie op 15 februari, eventuele finale op 17 februari)



Jorrit Bergsma

10.000 meter (13 februari) en mass start (21 februari)

Shorttrack

Van achttien deelnemers aan het langebaanschaatsen gaat TeamNL naar tien kandidaten bij het shorttracken: vijf mannen en vijf vrouwen. Eén van de namen komt overeen: Suzanne Schulting sluit na haar 1000 meter op de langebaan aan bij het shorttrackteam, om daar nog de 1500 meter te rijden. De precieze invulling wordt nog bekendgemaakt.

Xandra Velzeboer

500 (10 februari en 12 februari) en 1000 meter (14 februari en 16 februari), mogelijk relay



Suzanne Schulting

1500 meter (20 februari, kwartfinale, halve finale en finale), mogelijk relay



Michelle Velzeboer

nnb



Selma Poutsma

nnb



Zoë Deltrap

nnb

Jens van 't Wout

1000 meter (10 februari en 12 februari), mogelijk relay



Melle van 't Wout

nnb



Teun Boer

nnb



Friso Emons

nnb



Itzhak de Laat

nnb

Skeleton

De 32-jarige Kimberley Bos is de Nederlandse trots op de Olympische Spelen bij het skeleton. In Peking verraste zij vriend en vijand met een bronzen medaille. Dat kunstje hoopt ze in Milaan te herhalen of zelfs te verbeteren. Op vrijdag 13 februari is de eerste rit voor Bos, een dag later staat de mogelijke finale op het programma.

Bobsleeën

Dave Wesselink (vier- en tweemansbob)

Jelen Franjic (vier- en tweemansbob)

Janko Franjic (viermansbob)

Timme Koster (vier- en reserve tweemansbob)

Stephan Huis in 't Veld (reserve viermansbob)

De atleten voor de tweemansbob komen op maandag 16 februari voor het eerst in actie. Een dag later is de mogelijke finale. Op zaterdag 21 februari is de viermansbob aan de beurt, met opnieuw een dag later de finale. Stephan Huis in 't Veld is de enige Nederlander van deze totale lijst die als reserve meegaat en - als alles goed gaat - niet in actie komt.

Kunstschaatsen

Nederland levert het paar Michel Tsiba en Daria Danilova bij het kunstschaatsen. Zij zijn op zondag 15 februari aan de beurt voor de korte kür en een dag later voor de vrije kür.

Snowboarden

Er doen vier Nederlanders mee aan het snowboarden op de Olympische Spelen, drie vrouwen en één man.

Michelle Dekker

Parallelreuzenslalom (8 februari)



Romy van Vreden

Big Air (8 februari en eventuele finale op 9 februari) en slopestyle (16 februari en eventuele finale op 17 februari)



Melissa Peperkamp

Big Air (8 februari en eventuele finale op 9 februari) en slopestyle (16 februari en eventuele finale op 17 februari)



Glenn de Blois

Cross (12 februari)