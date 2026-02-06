Op de Olympische Winterspelen zijn er al meerdere gevallen van het norovirus geconstateerd onder atleten. Een grote angst voor veel sporters, want niemand wil ziek worden tijdens het moment waar ze jaren voor hebben getraind. In de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud vertelt Marianne Timmer over haar ervaringen met een virus op de spelen en geeft ze de atleten advies.

De Olympische Winterspelen in Milaan zijn nog niet begonnen, maar een eerste virus zou al rond gaan. Bijvoorbeeld in het ijshockey. De wedstrijd tussen Finland en Canada is al uitgesteld vanwege een uitbraak van het norovirus bij de Finnen. Het zeer besmettelijke virus zorgt ervoor dat je buikgriep krijgt en maag en darmen ontstoken waren. De ijshockeywedstrijd van donderdag werd daarom al uitgesteld en het is nog niet bekend wanneer die wedstrijd ingehaald wordt.

Het NOC*NSF is in ieder geval voorbereid op een mogelijke uitbraak en het beschermen van de atleten tegen het virus. "We hebben een goede lijn als het gaat om hygiëne. Heldere richtlijnen en afspraken. Die blijven we natuurlijk gewoon hanteren", verzekert de bond tegenover het Algemeen Dagblad. Het NOC*NSF merkt ook op dat dit niet de eerste keer is dat de bond met dit bijltje heeft gehakt. Natuurlijk hing COVID nog in de lucht tijdens de spelen van 2022, maar tijdens bijna elke Olympische Spelen duikt er wel een virus op.

Marianne Timmer

Als schaatsster maakte Timmer al meerdere keren de spelen mee en zij weet ook dat een virus op de loer ligt. In de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud vertelt ze dat ziekte 'altijd een gevaar is' op de spelen. "Dat is altijd zo. Je zit daar met duizenden sporters en dat daar een virus uitbreekt is niet gek. Dat is altijd een gevaar. Dus goed je handen wassen en zorgen dat je goede weerstand hebt. Er zullen echt wel wat mensen griep krijgen en dat is elke spelen wel aan de orde."