Het is tijd voor de Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina. 38 Nederlandse topatleten schitteren de komende weken in Italië. Sporthelden als Jutta Leerdam, Joy Beune, Kjeld Nuis en Joep Wennemars zullen live in actie te zien zijn. Lees hieronder op welke zender je moet inschakelen.

De Olympische Winterspelen beginnen officieel op vrijdag 6 februari. Dan vindt de openingsceremonie plaats in het San Siro-stadion in Milaan. Een dag later komen de eerste Nederlandse atleten al in actie. Topschaatssters Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn rijden dan de 3000 meter. Check hieronder het volledige schaatsprogramma:

Nederlanders op jacht naar eremetaal

Het gros van de atleten is ook actief bij het langebaanschaatsen, namelijk achttien stuks. Hoge verwachtingen zijn er van onder anderen Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune, Jenning de Boo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis. Van dat hele stel is Nuis al olympisch kampioen, hij heeft drie titels achter zijn naam. Kok is wereldkampioene op de 500 meter, net als haar teamgenote De Boo. Leerdam zal gebrand zijn om dit jaar goud te pakken op de 1000 meter.

Verder bestaat TeamNL uit tien shorttrackers, één skeletonster, twee kunstschaatsers, vier bobsleeërs en vier snowboarders. Hieronder het volledige overzicht.

Met shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout maakt de Nederlandse ploeg ook kans op medailles. Verder was Kimberley Bos (skeleton) de verrassing van de vorige Winterspelen in Beijing. De inmiddels 32-jarige pakte toen olympisch brons. In 2025 werd Bos wereldkampioene.

Olympische Winterspelen live op tv

Natuurlijk is al het sportgeweld in Milaan live te volgen. De NOS en Eurosport hebben in Nederland de rechten. Zij zenden ook via streamingdiensten NPO Start (NOS) en HBO Max (Eurosport) uit. Onder anderen oud-topschaatsers Erben Wennemars, Ireen Wüst, Mark Tuitert en Jochem Uytdehaage zullen op de zenders te horen zijn als analist.