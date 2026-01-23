De Amerikaanse atlete Annika Malacinski is woedend op de organisatie van de Olympische Spelen. Ze vindt dat ze de Olympische Spelen al twee keer op rij is misgelopen om een opvallende reden: omdat ze een vrouw is.

Malacinski probeert zich al jaren hard te maken voor de Olympische Spelen op het onderdeel Noordse combinatie. Haar sport is bij de mannen wel olympisch, maar bij de vrouwen niet. Malacinski is woedend, want tijdens de vorige Olympische Winterspelen maakte ze nog hetzelfde mee. De Amerikaanse haalt in een vernietigend statement op haar Instagram snoeihard uit naar de organisatie van de Olympische Spelen.

'Ik moet geen vier jaar wachten op gelijkheid'

"Vandaag zijn olympische teams bevestigd en mensen hun dromen komen uit. En alweer zit ik er niet bij. Niet vanwege mijn niveau, niet vanwege mijn werk, niet vanwege mijn toewijding, maar ik zit er niet bij omdat ik een vrouw ben", trekt Malacinski fel van leer in haar statement. "In februari zal ik langs de kant staan, terwijl mijn broer meedoet aan de Olympische Spelen. We doen dezelfde sport. We maken dezelfde sprongen. We skiën op dezelfde baan en we maken dezelfde opofferingen. Alles is hetzelfde, behalve mijn geslacht."

Malacinski wilde dolgraag meedoen aan de spelen in 2026 en 'bouwde haar leven rondom de deelname in Milaan'. Daarom baalt ze nog erger dat ze door regelgeving juist niet kan deelnemen. "Als het grootste podium ter wereld eraan komt, is de door nog steeds dicht. Er wordt gezegd dat we ons moeten ontwikkelen, ons moeten bewijzen en we moeten wachten. Het platform dat die groei aan ons kan geven, wordt ons ontnomen. Ik zal harder dan iedereen juichen op de Olympische Spelen, maar ik zou niet toe moeten kijken. Want ik zou niet nog vier jaar moeten wachten op gelijkheid."

Broer

Malacinski haar broer Niklas is wel geplaatst voor de Olympische Spelen. Het jongere broertje van Annika komt ook uit op de Noordse combinatie en is een van de kanshebbers op medailles in het onderdeel namens de Verenigde Staten.