De beste shorttracker ter wereld, dat is Jens van 't Wout. Zaterdag bleef hij in een onrustige finale op de 1500 meter superieur en sensationeel overeind. Er gebeurde van alles, maar Van 't Wout fladderde naar goud.

De 24-jarige Nederlander was na de 1000 meter ook de beste op de 1500 meter. Van 't Wout komt in Milaan ook nog in actie op de 500 meter.

In een hectische finale gleden meerdere shorttrackers onderuit. Van 't Wout zat vanaf het begin goed van voren en maakte het in het slot van de race overtuigend af. Het zilver ging naar de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon en het brons naar de Let Roberts Kruzbergs.

Bekijk hieronder de beelden, bron: Eurosport/HBO Max

Nederlandse vlag

Voor Van 't Wout valt op de Olympische Spelen alles op het juiste moment op zijn plaats. De in Laren geboren shorttracker greep dit seizoen in wereldbekerwedstrijden vaak net naast eremetaal. Hij had ook geregeld pech. Zo was hij ziek tijdens een belangrijke wedstrijd en werd hij ook een keer onderuitgereden.





Nadat de uitslag officieel was, schaatste Van 't Wout met de Nederlandse vlag door de Milano Ice Skating Arena.