Amateurteams winnen pikante deal met sponsor EasyToys

EasyToys heeft aan enkele amteurteams een ludieke en bijzondere prijs uitgereikt. Tijdens de GameOn-sponsorschapswedstrijd streden teams uit de twaalf provincies tegen elkaar om de deal te winnen. Alleen de drie best presterende uit elke provincie vielen uiteindelijk in de prijzen.

Het speelveld was in het stadion van TOP Oss verdeeld in twee helften, met aan elke kant zes spellen. Ook de provincies waren in twee groepen verdeeld, waarbij elke groep slechts op één helft van het veld speelde. In totaal waren er twaalf spellen.

De deelnemers waren bovenal competitief en sportief. Iedereen leek vastberaden om in elk spel een zo hoog mogelijke score neer te zetten.

Vooral de grotere onderdelen, zoals de buikschuifbaan, het obstakelparcours en de stormbaan, populair waren. Nadat alle spellen waren gespeeld, verzamelden de teams zich in afwachting van de uitslag. Per provincie werden de nummers drie, twee en de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt.