Pikante sponsor dringt opnieuw binnen in de sportwereld: 'Staan nieuwe hoogtepunten op de planning'

EasyToys is opnieuw een bijzondere samenwerking in de sportwereld aangegaan. Het seksspeeltjesmerk, dat eerder hoofdsponsor was van voetbalclub FC Emmen, gaat nu een verbintenis aan met padel-organisatie Peakz Padel.

EasyToys en Peakz Padel gaan een verbintenis voor twee jaar en hun samenwerking begint direct met een spetterend hoogtepunt. Op de locatie in Amsterdam Sloterdijk heeft de grootste padelorganisatie van Nederland namelijk een knalroze baan aangelegd. Padeltopper Steffie Weterings, die zelf ook een deal heeft met het merk, sloeg daar maandag de eerste bal. Iedereen heeft overigens de mogelijkheid om de baan te boeken.

i De roze baan in Amsterdam. © EasyToys en Peakz Padel

'Hoogtepuntensysteem'

Dat is niet het enige, want de twee partijen lanceren ook een 'hoogtepuntensysteem'. Op alle banen op de in totaal twintig locaties van Peakz Padel is er in dat kader een EasyToys PushIt-knop te vinden. Padellers kunnen daarop drukken en zien dan direct het hoogtepunt van hun potje terug. De spelers met het spannendste shot of de meest creatieve manier van scoren, worden elke maand beloond met verrassende prijzen. De twee partijen geven aan dat er nog meer aan zit te komen. "Ook de komende twee jaar nog nieuwe hoogtepunten op de planning staan", valt er in het gezamenlijke statement te lezen.

“Padel is een sport die echt iedereen bij elkaar brengt - van studenten tot senioren, mannen, vrouwen, en alles daartussenin. Dat inclusieve karakter past perfect bij waar EasyToys voor staat: plezier voor iedereen, zonder taboes. De roze padelbaan bij Peakz is een speelse uitnodiging om het gesprek over seksueel plezier net zo open en onbevangen te voeren als een potje padel,” aldus Dave van den Bos, Head of Brands bij EasyToys.

Nick Hersevoort, CCO bij Peakz Padel zegt het volgende over de samenwerking: "We zijn heel enthousiast dat EasyToys bijdraagt aan het verbreden van de padelcommunity in Nederland - met ruimte voor fun, flair en nieuwe energie. De roze padelbaan en het gloednieuwe hoogtepunt systeem zijn wat ons betreft een ludiek resultaat van deze samenwerking en misschien wel de leukste gespreksopeners tijdens een potje padel."

Pikante deal met Weterings

Het bekende merk dringt daardoor voor de tweede keer in korte tijd binnen in de padelwereld. Onlangs werd namelijk al bekend dat Weterings, die de eerste bal op de speciale roze baan sloeg, een samenwerking aanging met Easy Toys. Later bleek dat ze zelf de stoute schoenen had aangetrokken.

"Ik heb ze zelf benaderd", onthulde ze in de 538 Ochtendshow. "Het is een deal die ik al lange tijd wilde. Het is gewoon een klein beetje anders net zoals ik. Dus ik dacht: dit is echt een match made in heaven. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt."