Padeltopper (36) zorgt in samenwerking met EasyToys direct voor sportief hoogtepunt

Steffie Weterings was de vrouw van het toernooi tijdens het Nederlands kampioenschap padel in Eindhoven. Ze werd Nederlands kampioen in het dubbelen en daar was ook sponsor EasyToys erg blij mee.

Het was de derde keer op rij dat Weterings samen met haar dubbelpartner Marcella Koek het Nederlandse kampioenschap domineerde. In Eindhoven won het duo in de finale in twee sets van Liza Groenveld en Bo Luttikhuis. Met 6-2 en 6-3 waren Weterings en Koek duidelijk de sterkste partij, waardoor ze de trofee omhoog mochten houden. Bij de mannen werden Youp de Kroon en Julian Prins Nederlands kampioen.

Tegenover de NOS vertelt Weterings hoe zij en Koek met de grote favorietenrol omgingen. "Aan de ene kant word ik daar relaxed van. Dan vertrouw ik op ons, omdat ik weet dat we stabiel zijn. Aan de andere kant had ik ook ergens de angst omdat je niet wil verliezen."

Nederlandse padeltopper trekt stoute schoenen aan richting pikante sponsor: 'Ik wilde deze deal al heel lang' De Nederlandse padelster Steffie Weterings heeft een opvallende nieuwe sponsor: EasyToys. Tijdens het NK padel in Eindhoven zal ze voor het eerst met het logo van de seksspeeltjeswinkel op haar tenue spelen. Ze heeft het merk zelf benaderd.

EasyToys

Ook sponsor EasyToys was blij met de overwinning van Weterings. De padeltopper is een van de weinige topsporters die wordt gesponsord door de pikante webshop. EasyToys staat op het shirt van Weterings en zelf kijkt ze niet raar meer op van de erotische webshop als sponsor. "Ik dacht: het is 2025. Is dit nog shockerend", vertelde ze tegenover het Algemeen Dagblad.

EasyToys begon de intrede in de sportwereld als sponsor van FC Emmen, wat tot veel reacties leed in de voetballerij. In maart 2024 stopte de erotische webwinkel als sponsor van de club.