De sportwereld strijdt om jouw zuur verdiende vakantiegeld

Het vakantiegeld komt eraan. En dus kunnen we beginnen met dromen: gaan we voor de citytrip? Of strandvakantie? Toch maar een actieve reis? Tussen de bestemmingen breekt de strijd los voor jouw zuur verdiende eurootjes. En als middel weten ze steeds vaker de sport te vinden! We ‘vliegen’ van de Achterhoek tot de woestijn en terug.

We beginnen dicht bij huis, in de Achterhoek. Misschien niet de eerste regio waar je aan denkt bij vakantie, toch? Maar De Graafschap draagt de slogan 'Uit onverwachte hoek' letterlijk uit. Elke uitwedstrijd opnieuw staat Onverwachte Hoek opnieuw op het shirt van de spelers. Geen duurbetaalde ster, maar de Superboeren die recreëren, wonen én werken in de Achterhoek aanprijzen.

Dit voorjaar kwam zelfs de koning op bezoek voor Koningsdag. En eerlijk: als Willem-Alexander het de moeite waard vindt, moeten wij zeker ook eens een kijkje nemen. Je kijkt toch anders naar FC Eindhoven-uit op vrijdagavond.

Wandelend met Federer door de Alpen

Dan iets verder, op naar Zwitserland. Waar steeds minder sneeuw en dus skitoeristen komen. Het Alpenland heeft nog altijd behoefte aan toeristen met een goed gevulde portemonnee. Dus wie belt Zwitserland om haar brede aanbod promoten? Roger Federer natuurlijk. In een wereldwijde campagne belt Roger met Robert De Niro over hun missie door Zwitserland op een charmante, relaxte en grappige manier, precies wat de doelgroep zoekt. Dus loop jij binnenkort Roger’s favoriete wandelroute?

Wielrenners naar Denemarken?

Of toch naar Denemarken? In 2022 startte de Tour de France in Kopenhagen en dat lieten de Denen niet onbenut. Met de campagne Detour de France lieten ze zien hoe zelfs profrenners zich niet konden beheersen: goed eten, mooie landschappen, indrukwekkende architectuur en culturele history. Het leverde het land 1,6 miljoen bezoekers en een economische impact van meer dan €100 miljoen op. En uiteindelijk zelfs een Deense Tourwinnaar (Jonas Vingegaard). Timing is everything.

De Irish-America connection

Ook Ierland doet iets slims. Amerikaanse college football-fans zijn gek op hun sport én op hun Ierse roots. Dus verhuist Amerika sinds kort elk jaar een wedstrijd naar Dublin. In 2023 was het stadion uitverkocht! Er vlogen 39.700 Amerikanen over voor Notre Dame vs Navy in het Aviva Stadium. Ze pompten samen maar liefst €180 miljoen in de Ierse economie. En als dat nog niet genoeg is, in 2025 vindt voor het eerste een regulaire NFL wedstrijd plaats in Croke Park Dublin. Het aangewezen team wat hier voor het eerst mag gaan spelen is de Pittsburgh Steelers. Geen slechte vooruitzichten voor Dublin, die zich nu mogen gaan opmaken voor een wedstrijd waarbij 82.000 NFL fans naar de stad trekken.

What plays in Vegas, pays in Vegas

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is Las Vegas, die het ook groots aanpakt. In 2023 gaf de stad $90 miljoen uit aan marketing en in 2024 heeft de LVCVA aanzienlijke investeringen gedaan in de onder andere de organisatie van Super Bowl 58 (ongeveer $20 miljoen) en de Formule 1 Grand Prix om Las Vegas als sportstad te promoten. NFL, NHL, Formule 1 over de Strip: het hoort er allemaal bij. Meer dan 40 miljoen bezoekers trok de stad vorig jaar al. De boodschap: Whatever You Go For, Go All Out, past wel heel goed bij de plannen. En geef eerlijk toe: wie wil nou niet blackjack spelen én Verstappen voorbij zien razen?

Amazing Thailand: het jaar van de miljoenen

Je zou zeggen dat het niet nog groter kan, toch bewijst Thailand het tegendeel. Dit jaar, riep het zichzelf uit tot Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year. Met als doel: 39,2 miljoen toeristen en €75 miljard aan toerisme-inkomsten. Met evenementen als de MotoGP, internationale marathons en een World Cup Jetskiën zetten ze maximaal in op sportieve vakantiegangers.

Knock-outs in de woestijn

Van daaruit vliegen we door naar Abu Dhabi, dat zich heeft omgebouwd tot wereldhoofdstad van de MMA. De UFC organiseert er jaarlijks minstens één toernooi op Yas Island, een deal die eind 2023 werd verlengd tot 2028.

Niet veel verder ligt Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Tijdens het Riyad-seizoen (oktober tot en met maart) staan er tal van evenementen op het programma. Het seizoen opent spectaculair met wereldartiesten, gevolgd door een Light Heavyweight Championship met Artur Beterbiev en Dmitrii Bivol. De woestijngevechten laten potentiële toeristen van over de hele wereld kennismaken met deze verrassende bestemming, waar zon, luxe en keiharde knock-outs samenkomen.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.