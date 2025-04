Miljarden euro's in sportwereld, maar Jutta Leerdam & co verdwijnen niet snel

Hoewel de transferperiode niet geopend is, draaien de machtsverschuivingen in de mediarechten op volle toeren. Wereldwijd vliegen de miljarden over tafel om de strijd voor uitzendrechten en ook in Nederland is er voldoende aan de hand. Streamingsdiensten trekken verder op en traditionele omroepen zoeken naar manieren om de fans te behouden. Maar wie wint de strijd om de kijker?

Glory maakte onlangs bekend na 2,5 jaar de overstap te maken van Videoland naar DAZN. Of het de juiste zet is? Het is in ieder geval een strategische zet waarbij de kickboksorganisatie nadrukkelijk de internationale wateren opzoekt. DAZN is al wereldwijd bekend onder de vechtsportliefhebbers, maar ‘doet’ veel meer dan dat. Ook zendt ‘The Zone’ (zo spreek je DAZN uit) voetbal uit.

De streamingsdienst verovert de aanwezigheid in Europa en Japan, maar wil door deze stap ook groter worden onder de vechtsportfans in Amerika. Met de overstap van Glory naar DAZN werd diezelfde dag een samenwerking aangekondigd met Betr, het bettingmerk van o.a. de bekende YouTuber en tegenwoordig ook bokser, Jake Paul. Met het eerste Amerikaanse toernooi sinds 2019, wil Glory de markt over de plas veroveren.

Sportkansen bij de publieke omroep?

Van Jake Paul naar Jutta Leerdam is de link snel gemaakt. Waar bezuinigingen vanuit het Haagse steeds dichterbij komen, zou het kunnen dat dure contracten voor de NPO minder haalbaar worden in de toekomst. Nou zullen we Jutta & co niet snel zien verdwijnen op de publieke omroep, maar dan zijn er nog wel vele tv-uren te vullen.

Juist dat biedt kansen voor Nederlandse sporten, waarvoor NPO 1 en NOS.nl nog steeds dé plek zijn om gezien te worden. Zeker online en op de app breidt NOS de afgelopen periode uit en biedt het daarmee verschillende kansen voor een tal van sporten. De publieke omroep als streamer voor de sport?

Als je niet ten dans gevraagd wordt

Wanneer je vroeger op een feestje niet ten dans werd gevraagd, kon je het op drinken zetten bij de bar, óf zelf de dansvloer opgaan. Precies dat doen de sporten die niet altijd de gewenste coverage krijgen. Het platform Eyecons is hier een goed voorbeeld van. Op dit platform zijn tal van sporten te streamen.

Ook ByTomorrow met hun platform Jump ‘drukt nadrukkelijk zijn neus aan het venster’ de laatste tijd. Of neem de BeNe Conference, de Belgisch Nederlandse volleybalcompetitie die deze weken zelf met een volwaardige 5-camera productie komt en probeert zo per wedstrijd nieuwe fans te vinden.

Zo zien we dat sporten zelf de handen uit de mouwen steken en ook werken met pay per view. De BNXT-League (basketbal) biedt tegen betaling haar wedstrijden aan. Zo bouwt de competitie aan een eigen verdienmodel en creëert het budget om vervolgens in de sport te investeren. Met ongeveer 40.000 abonnees die slechts €49,99 per seizoen betalen en 25% van de inkomsten direct naar de clubs, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor de basketballers.

DPG en RTL: een gamechanger voor sport op tv?

Tot slot is er in ons kikkerlandje nóg een interessante ontwikkeling gaande. De fusie/overname van DPG en RTL is aanstaande. En waar RTL met Videoland en RTL7 al regelmatig sport faciliteert, zit De Persgroep ook niet stil. Zo kon je afgelopen jaar op AD.nl al regelmatig live sport checken én kun je er inmiddels ook highligts van Frenkie de Jong zien schitteren bij Barcelona of Amerikaans honkbal terugkijken. Als ze de krachten écht bundelen, dan kunnen we als sportfans onze borst nat maken.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.