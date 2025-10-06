Emotionele Frits Barend fel in RTL Tonight: 'Kom op nou'

Frits Barend is al tientallen jaren bekend als (sport)journalist, televisie- en radiomaker. De inmiddels 78-jarige is bij vele Nederlanders bekend door onder meer zijn tijd bij Studio Sport, Barend en Van Dorp en als een van de oprichters van sporttijdschrift Helden. Zondagavond verscheen hij op televisie om te praten over de schrijnende situatie in Gaza en dat leverde de nodige discussie op.

Barend schoof aan bij RTL Tonight omdat maandag zijn nieuwe boek verschijnt. Daarin vertelt hij onder meer hoe zijn leven de afgelopen twee jaar is veranderd sinds het geweld in de Gaza hevig is opgelaaid na de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende reactie van Israël. Tijdens de uitzending ontstaat er een felle discussie tussen Barend en enkele andere aanwezigen.

Zo botst Barend, geboren in een Joodse familie, inhoudelijk onder meer met verslaggever Olaf Koens, die verslag doet vanuit Istanbul. Barend claimt dat Israel 'misschien wat te hard terugsloeg', kort na de aanval van Hamas van bijna twee jaar geleden. "Hamas is de oorzaak van dit alles", concludeert Barend. De bewoording stuit Koens, die even later aan het woord komt, tegen de borst.

Emotie tijdens 'discussiepunt'

"Ik moet nog even op me in laten werken dat Frits Barend net zei dat er 'misschien iets te hard gereageerd is (door Israël, red)'", zo trapt Koens af. Daar is hij het duidelijk niet mee eens. "Deze genocide - en dat is het, dat is geen discussiepunt -, iedereen die daar verstand van heeft, wetenschappers die daar over publiceren, zeggen dat allemaal. We gaan geen discussie voeren over wat simpelweg feiten zijn." Een emotionele Barend wil daar niet in mee. "Het is wel een discussiepunt, het is wel een discussiepunt! Kom op nou."

Overeenkomsten tussen Barend en de andere gasten komen er later in de uitzending ook. Zo geeft Barend de verslaggever gelijk over zijn uitspraken dat er vrede moet komen tussen de Palestijnen en de Israëliers. "Ik ben blij dat je het met iemand eens bent, Frits", probeert presentator Beau van Erven Dorens het ijs een beetje te breken.

Ook Ahmed Aboutaleb, voormalig burgemeester van Rotterdam. en Barend vinden elkaar als laatstgenoemde het 'te genânt voor woorden' vindt dat er zoveel beveiliging in Amsterdam nodig is voor een Joodse herdenking in een synagoge om hun veiligheid te garanderen. "Genânt is te licht", vindt Aboutaleb. "Het is schandalig, ik vind het buitengewoon schandalig dat Nederlandse joden niet vrijuit over straat kunnen. Dat moet echt stoppen."