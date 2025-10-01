De FIFA durft te handen voorlopig niet te branden aan de kwestie Israël. De wereldvoetbalbond legt de beslissing over de toekomst van het land op voetbalgebied bij 'kleinere broertje' UEFA.

Een eventuele uitsluiting van Israël voor landen- en clubtoernooien is een zaak van de Europese voetbalunie UEFA. Dat zegt Victor Montagliani, een van de vicevoorzitters van wereldvoetbalbond FIFA. Hij reageert op een oproep van Amnesty International van woensdag aan beide bonden de Israëlische voetbalbond te schorsen. "Israël is lid van de UEFA, zij gaan daarover", vindt Montagliani, die voorzitter is van de Noord- en Midden-Amerikaanse en Caribische voetbalbond Concacaf.

Vorige week meldde The Times dat de UEFA deze week zou beslissen over een mogelijke schorsing van voetbalteams uit Israël. Een meerderheid van het uitvoerend comité zou voorstander zijn, wist de krant. Een panel van experts van de Verenigde Naties had gepleit voor een schorsing nadat een VN-onderzoekscommissie had geconcludeerd dat het land genocide pleegt in Gaza.

Donald Trump

Britse media meldden echter dat de UEFA de voorgestelde stemming heeft uitgesteld na de bekendmaking van het twintigpuntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump om een einde te maken aan de oorlog in de regio.

De FIFA komt donderdag bijeen in Zürich, waar een mogelijke sanctie tegen Israël niet op de agenda staat. Dat geldt ook voor het voorstel van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol het WK van 2030 uit te breiden naar 64 ploegen. Het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico telt al een recordaantal van 48 deelnemers.

Geen verplaatsingen van wedstrijden

Montagliani benadrukte dat er geen wedstrijden zouden worden verplaatst van de geplande locaties, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand liet weten te overwegen om wedstrijden weg te halen uit steden die hij niet veilig acht.

"Als ik elke keer zou moeten reageren wanneer een politicus een uitspraak doet, zou ik mijn werk niet kunnen doen", zei Montagliani.