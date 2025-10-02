Minouche van der Gijp, de vrouw van ex-topvoetballer Renè van der Gijp, bevindt zich nu al een tijdje in het oog van de storm. Ze is erg uitgesproken op social media over bijvoorbeeld de situatie in Gaza. Dat levert haar doodsbedreigingen op.

Van der Gijp kwam weleens vaker in het nieuws, bijvoorbeeld als ze iets op Instagram postte over een gezamenlijke vakantie met haar beroemde man. Maar zo onophoudelijk en zo heftig als ze nu in de aandacht staat, is het nog nooit geweest.

Het leidt bij Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds tot de vraag wie de vrouw van René eigenlijk precies is. Ja, ze is 'de vrouw van', maar wat heeft ze eerder in haar leven zoal gedaan en gezegd?

Aanpakken

In de podcast Strikt Privé zegt presentator Jordi Versteegden: "Minouche van der Gijp ligt nogal onder vuur de laatste weken." Dat beaamt Santegoeds. Hij zegt: "Ja, maar dat is nu afgelopen, want ze gaat nu iedereen aanpakken die wat over haar zegt. Zelf gooit ze het ene bommetje na het andere, maakt ze Wierd Duk uit voor van alles en nog wat, maar als je wat over haar zegt, krijg je tegenwoordig een aangifte aan je broek. Nou, ik ben gezwicht."

Santegoeds lijkt zich te ergeren aan de hele ophef rondom Van der Gijp en haar felle reacties. "Ik hoor wel van alles over Minouche van der Gijp, over wat ze vroeger allemaal deed enzo", zo stelt hij. "Daar gaan we toch nog even in duiken met alle gevaren van dien. Ik vind die vrouw… Die zoekt zó de publiciteit op. Hoezo? Je bent Minouche van der Gijp, wie is dat?"

René van der Gijp

René van der Gijp heeft zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp geuit over de situatie. "Het zijn mensen die op X zeggen: 'Ik kom bij je langs en jaag je een kogel door je kop'. Maar wat die mensen niet vergeten, is dat ze dat vanaf hun zakelijke account doen", weet Van der Gijp. Oud-voetballer Wim Kieft vindt het naïef van Van der Gijp. "Je weet dat je dat kan verwachten, als jij je uitspreekt. Dat is triest, maar het gebeurt."