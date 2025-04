Groot probleem bij oud-topsporters maakt reacties los: 'Dat vind ik zo verdrietig'

Topsporter zijn lijkt op papier een prachtig bestaan, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Geregeld komen ze tijdens of na hun carrière in de problemen. Twee experts (Bram Bakker en Floris Evers) denken te weten hoe dat komt

Bakker maakte jaren geleden naam als psychiater. Inmiddels is hij daar mee gestopt, maar nog altijd verschijnt hij veelvuldig in de publiciteit. In zijn eigen podcast Bram Bakker In Gesprek Met bijvoorbeeld. Daar heeft hij de oud-hockeyer Floris Evers te gast. Door zijn geschiedenis in de topsport en zijn interesse in psychologie en filosofie heeft hij een bijzondere kijk op het leven van de sporter. Dat die vaak problemen hebben met de verleidingen uit het wereldje, is volgens hem en Bakker niet zo gek.

Problemen met gamen en gokken

De twee komen op het onderwerp als ze concluderen dat mensen die goed in hun vak zijn, geregeld niet zo goed zijn in het leven daarnaast. "Dat zie je ook veel bij topsporters", vindt Bakker. "Met drank, drugs en het dopingregelement kunnen ze nog wel overweg." Op andere onderdelen gaat het echter vaak mis volgens de oud-psychiater. "Met gamen, gokken en porno is het heel vaak heel dramatisch."

Olympisch legende Inge de Bruijn blaast iedereen weg met indrukwekkende prestatie: 'Je kan zo weer naar de Spelen' Inge de Bruijn (51) bewijst maar weer eens dat topsportersmentaliteit nooit verdwijnt. De meervoudig olympisch kampioene is al een hele tijd gestopt als topzwemster, maar heeft iedereen weggeblazen met een foto van haar indrukwekkende fysiek.

Evers merkt op dat het voor topsporters vaak lastig is om maat te houden en de middenweg te kiezen. "Dat is moeilijk als je brein gewend is aan die dopamineshots. Inge de Bruijn zei ooit op dertigjarige leeftijd 'mijn leven wordt nooit meer mooi'. Dan moet je als je pech hebt nog zeventig jaar." Bakker brengt verzuchtend uit: 'Dat vind ik zo verdrietig, eigenlijk."

Nederlandse oud-tennisser (36) openhartig over duistere periode: 'Met drugs in mijn lichaam lééfde ik' Thiemo de Bakker stond lange tijd bekend als groot tennistalent. Het leek erop dat hij een succesvolle carrière tegemoet zou gaan. Maar het mocht niet zo zijn. Drank-, drugs- en gokverslavingen gooiden roet in het eten. In zijn biografie 'Breekpunt, mijn worsteling met het leven als tennisprof' deelt De Bakker zijn verhaal.

Even verderop in de aflevering gooit Bakker er nog een bizar feitje tegenaan. "Ongelooflijk hoeveel ex-topsporters er in de problemen raken. 50% procent van alle Premie League-voetballers is binnen vijf jaar alles kwijt. Dat gaat uiteindelijk om het niet kunnen dealen met emoties en het dopaminetekort."

Bekend probleem in de sportwereld

In binnen- en buitenland zijn er veel bekende oud-sporters die uit de school klapten over hun problemen. Zo vertelde Wim Kieft ooit in een boek hoe jij bijna twintig jaar verslaafd was aan cocaïne. Onlangs deed ook tennisser Thiemo de Bakker uit de doeken dat hij worstelde met verslavingen.