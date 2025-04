Nederlandse oud-tennisser (36) openhartig over duistere periode: 'Met drugs in mijn lichaam lééfde ik'

Thiemo de Bakker stond lange tijd bekend als groot tennistalent. Het leek erop dat hij een succesvolle carrière tegemoet zou gaan. Maar het mocht niet zo zijn. Drank-, drugs- en gokverslavingen gooiden roet in het eten. In zijn biografie 'Breekpunt, mijn worsteling met het leven als tennisprof' deelt de Bakker zijn verhaal.

Aan het begin van zijn carrière had de Bakker een hoop potentie. In 2006 won hij de junioreneditie van Wimbledon. Hierdoor waren er hoge verwachtingen van hem, maar deze kon hij nooit echt waarmaken. In 2010 beleefde de Bakker het hoogtepunt van zijn carrière. Hij drong door tot de derde ronde op maar liefst drie Grand Slam-toernooien: Roland Garros, Wimbledon en de US Open. En bereikte hij met een 40e plaats zijn hoogste notering ooit op de ATP-wereldranglijst.

Voormalig Nederlands toptalent gaat tennistalent Jesper de Jong helpen en zet daarmee punt achter eigen carrière De Nederlandse tennisser Jesper de Jong heeft een nieuwe coach. De 24-jarige gaat in zee met de twaalf jaar oudere Thiemo de Bakker. Dat houdt voor de voormalig nummer 40 van de wereld wel in dat zijn loopbaan als tennisser er per direct op zit.

Pijnkom

Maar dat niveau wist de Bakker niet vast te houden. Mentaal was het heel zwaar voor de inmiddels 36-jarige voormalig tennisser. "Elke verliespartij deed zo godsgruwelijk veel pijn. Nog veel meer pijn dan in andere jaren. Op spannende momenten bereikte ik de ondergrens. Ik wist al jaren niet meer hoe het voelde om vrij te zeilen op een golf zelfvertrouwen. Ik wist alleen maar hoe het voelde om te falen in het zicht van de haven", zo is te lezen in het boek.

XTC

Hierdoor ging de Bakker verdovende middelen gebruiken om minder van de pijn te voelen. " Ik was helemaal niet meer geïnteresseerd in de wereld. Een doodvermoeide semi-prof die maar wat ronddoolde op een tennisbaan", zo is te lezen. "Als iemand voor mijn neus dood was neergevallen, dan zou ik er niets bij hebben gevoeld. XTC was voor mij de manier om intense, diepere gevoelens op te wekken. Met drugs in mijn lichaam lééfde ik tenminste, voelde ik me niet zo alleen."

Gesprek

Het ging niet de goede kant op voor de Bakker. Tot overmaat van ramp kwam eind 2019 de belangrijkste man van de Nederlandse tennisbond op gesprek. "We hebben besloten dat we je niet meer fulltime gaan steunen", zo hoort de Bakker, die weet dat dit een ongekende tegenslag is. " Ik kijk Paul Haarhuis lang aan. Hij weet dondersgoed dat ik het zonder de faciliteiten van de bond nooit meer red. Ik heb een fysieke trainer en een fysio nodig, en andere spelers om mee te trainen".

Afgelopen november stopte de Hagenaar officieel als proftennisser. In het nieuwe boek is te lezen hoe hij tot dat punt kwam. Breekpunt, mijn worsteling met het leven als tennisprof, geschreven door Pascal Lemaire, is nu te koop.