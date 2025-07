Amerika kent grote topsporters als LeBron-James, Patrick Mahomes en Simone Biles. Maar zelfs zij domineren niet in hun sport als de 41-jarige Joey Chestnut. Hij domineert al jarenlang in het competitief eten van hotdog.

Fourth of July staat naast de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in het teken van de prestigieuze Nathan's Hot Dog Eating-wedstrijd. Chestnut schreef de titel voor de 17de (!) keer op zijn naam. Hij maakte zijn concurrenten helemaal kapot.

In New York kwam de wedstrijdeter tot 70,5 hotdogs in tien minuten. In die tien minuten moeten deelnemers zo snel mogelijk een hotdog, inclusief broodje, naar binnen werken. Chestnut is al jarenlang met afstand de aller beste. De nummer twee at slechts 46,5 hotdog en dus had de Amerikaan niets te vrezen. Hij neemt 10.000 dollar (zo'n 8500 euro) mee als prijzengeld.

JOEY CHESTNUT'S DOMINANCE CONTINUES 🐐



Chestnut downs 70.5 hot dogs to win his 17th Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest title 🏆 🌭 pic.twitter.com/B3TMBrayZ7 — ESPN (@espn) July 4, 2025

Verbannen

Chestnut keerde weer terug op het hoogste niveau, nadat hij vorig jaar verbannen was van het toernooi. De Amerikaanse sportlegende ging een controversiële samenwerking aan met Impossible Foods, een bedrijf dat vleesvervangers maakt. Dat viel niet goed bij de hoofdsponsor van de hotdogwedstrijd: Nathan's Famous, bekend om hun hotdogs (met echt vlees).

Record

De Amerikaan won in 2007 zijn eerste titel en brak sindsdien record na record. Hij heeft 55 wereldrecords in handen in het competitief eten. Hij verbrak dit jaar zijn record van 76 hotdogs niet, tot zijn eigen teleurstelling.

“Oh, mijn god, ik was nerveus,” zei Chestnut aan ESPN, die de wedstrijd live uitzond. "Bij de eerste paar hotdogs stuntelde ik een beetje, maar daarna vond ik een aardig goed ritme. Mijn doel was 70 tot 77, ik wilde er echt net iets meer halen."

