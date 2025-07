Mathieu van der Poel staat zaterdag aan de start van de Tour de France. Een goed moment om een nieuwe sponsor aan te kondigen, maar de wielrenner ontvangt tientallen kritische reacties. "Je bent een rolmodel voor zoveel mensen".

De Nederlandse topwielrenner kondigde een nieuwe sponsor aan op zijn Instagram. Hij gaat samenwerken met FLYINGGROUP, een Belgische luchtvaartmaatschappij gespecialiseerd in privé-vluchten. Dat viel in het verkeerde keelgat van veel van zijn fans.

Privéjet

De 30-jarige renner van Alpecin–Deceuninc plaatste een serie aan foto's op Instagram waarin hij te zien is in een privéjet. Kort na de publicatie vloog de kritiek binnen. De invloed van het gebruik van privéjet op het klimaat wordt vooral benoemd. "Dat is diep teleurstellend, man. Je bent een rolmodel voor zoveel mensen, maar toch promoot je dit soort dingen", schrijft olympisch mountainbiker Nicolas Fleury onder de post.

Mathieu van der Poel ontvangt negatieve reacties onder deze post:

'Draait niet om luxe'

Van der Poel zag reden om te reageren op de kritische reacties onder zijn post. "Ik heb een aantal reacties gezien en wil open zijn over mijn samenwerking met Flying Group als duurzame partner. Ik begrijp de zorgen over het milieu en ik respecteer ieders stem. Tegelijkertijd is de manier waarop ik reis belangrijk voor mijn sport en carrière", schrijft hij op Instagram.

"Ik werk elke dag ongelooflijk hard om op mijn hoogste niveau te presteren en dat betekent keuzes maken om mijn tijd, mijn gezondheid en mijn gemoedsrust beschermen. Ontspannen vliegen, met minder stress en blootstelling, helpt me gefocust en gezond te blijven. Deze samenwerking draait niet om luxe, maar om prestaties, herstel en de ondersteuning die me helpt om elke keer dat ik koers 100% te geven."

De Nederlander die de komende weken hoopt zijn tweede Tour-etappe te winnen, blijft achter zijn nieuwe sponsor staan. "Ik probeer altijd verantwoorde keuzes te maken waar ik kan, maar ik sta ook achter de toewijding die ik heb getoond aan mijn doelen. Dank aan degenen die dit begrijpen."

