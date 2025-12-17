Het is hem weer gelukt. Harrie Lavreysen is net als in 2024 verkozen tot Sportman van het jaar op het NOC*NSF Sportgala. De baanwielrenner klopte Mathieu van der Poel en Jenning de Boo, die allebei niet aanwezig waren. Bij de vrouwen ging de eer naar Jessica Schilder, die vier andere topvrouwen af wist te troeven.

"Dit jaar was bijzonder, heel bijzonder", stelt Lavreysen als hij uit handen van ex-topschaatsster Irene Schouten de prijs krijgt. Hij won op het WK baanwielrennen liefst vier keer goud. "Vier wereldtitels, die win je niet alleen maar door keihard te trainen. Ik heb dit jaar niet alleen maar geprobeerd te presteren, maar ook te groeien als mens."

Vorig jaar won Lavreysen de prijs ook al. Toen was het op de Olympische Spelen drie keer raak met een gouden plak.

Jessica Schilder Sportvrouw van het jaar

De prijs voor Sportvrouw van het jaar werd uitgereikt door ex-topwielrenner Tom Dumoulin. Er waren liefst vijf kanshebbers: Joy Beune, Jessica Schilder, Femke Bol, Lorena Wiebes en Marrit Steenbergen. De eer ging naar kogelstootster Schilder, die op het WK atletiek geschiedenis schreef met een gouden plak.

'Heel dom dit'

"Heel dom dit, maar ik had het totaal niet verwacht en dus geen speech voorbereid", vertelt ze tot hilariteit van de zaal. "Ik hoop hiermee ook jonge, kleine mini Jessica's te inspireren. Het is een teken dat twee kogelstootsters vandaag hebben gewonnen. Ik ben blij dat werpen steeds meer in beeld komt. Bedankt allemaal." Kogelstootster Lara Baars won de prijs van Parasportvrouw van het jaar immers.

Veel concurrenten er niet bij

Van der Poel en De Boo, zijn overgebleven concurrenten, waren er niet bij. De Boo rijdt volgende week het OKT en wil er dus alles aan doen om niet ziek te worden. Ook Bol, Beune en Wiebes waren afwezig.

Eerder viel onder meer Sarina Wiegman (coach van het jaar) in de prijzen. Voor haar was de uitverkiezing een unicum. Zij was namelijk de eerste vrouw die de bijzondere prijs won.