Op het NOC*NSF Sportgala is de Coach van het jaar bekendgemaakt. Die eer was voor Sarina Wiegman, die dit jaar het EK vrouwenvoetbal won met Engeland. Met haar prijs op Papendal schreef ze geschiedenis en dat deed haar zichtbaar wat.

De eveneens genomineerde Arne Slot was niet aanwezig op Papendal. De Liverpool-coach bereidt zich uiteraard nog voor op het drukke slot van dit kalenderjaar. Zaterdag speelt hij met The Reds bijvoorbeeld nog tegen Tottenham Hotspur. Sarina Wiegman en Hugo Haak waren wel aanwezig.

Wiegman werd dinsdag nog door de FIFA in het zonnetje gezet door weer verkozen te worden als beste vrouwenvoetbalcoach van het jaar. Dat was alweer voor de vijfde keer. De prijs van Coach van het jaar in Nederland ging, uitgereikt door de legendarische voetbalcoach Guus Hiddink, naar Wiegman. Zij werd de eerste vrouw die de prijs won.

Oproep van Sarina Wiegman

"Het is een enorme eer om deze prijs ontvangst te nemen. Ik ben er emotioneel van, omdat het in eigen land is", aldus Wiegman. Ze merkt op dat vergeleken met vijftig jaar geleden, toen ze wilde voetballen en dat niet mocht, gelukkig veel is veranderd voor vrouwen die willen voetballen. Toch doet ze nog een oproep. "Er zijn nog te weinig vrouwen die coach zijn. Kom op meiden, ga coachen. Het is zo'n mooi vak."

In totaal werden er in zeven categorieën prijzen uitgereikt. Vorige week konden topsporters en coaches stemmen op hun favoriet. Dat telde in totaal voor 50 procent mee voor de einduitslag. De andere helft wordt bepaald door een vakjury. Daar zitten een aantal bekende sportnamen in, zoals voetballegende Arjen Robben en ex-topatlete Dafne Schippers.

Winnaars Sportgala