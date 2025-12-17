Er vond woensdagavond een emotioneel moment plaats tijdens het NOC*NSF gala. Daar werd naast de prijzen voor het huidige sportjaar, ook een ereprijs uitgedeeld voor een ex-topsporter met een imponerende carrière. Die ging naar Ireen Wüst. Ze kreeg de prijs van Ruud Gullit, maar de organisatie had nog een verrassing in petto.

Wüst won op vijf Olympische Winterspelen goud en boekte nog tig andere titels. Gullit, die de prijs vorig jaar kreeg en met zijn vier voorgangers de nieuwe winnaar bepaalde, gaf de prijs aan het schaatsicoon. Tijdens de speech moest Wüst wat bekennen.

"Ik wist het stiekem al, dus ik heb het voorbereid. Wat zeg je bij zo'n mooie prijs?", vertelt ze lachend als ze de Fanny Blankers-Koen carrièreprijs in ontvangst neemt. "Het is echt een mooie eer."

Ze heeft ook nog wat wijze adviezen voor de generatie van nu. "Geniet, want topsporter zijn is het allermooiste beroep dat er bestaat. Ik weet het nu." En ze wilde nog iets meegeven aan de sporters. "Naast het genieten van wat je doet, dat je ook meer bent dan je prestaties. Een wereldtitel bepaalt niet wat je bent. Dat is heel mooi, maar je bent veel meer."

Daarmee was de koek nog niet op, want er was een muzikale verrassing. Zanger Roel van Velzen, die in een ver verleden al een muzikale ode bracht aan Wüst, deed dat op het gala opnieuw met een lied.

Op Papendal werden er prijzen uitgereikt in zeven categorieën. Vorige week konden coaches en topsporters hun stemmen uitbrengen op hun favorieten. Dat telde voor 50 procent mee in de einduitslag. De andere helft werd bepaald door een vakjury, met daarin onder meer Dafne Schippers en Arjen Robben.

Winnaars Sportgala