De internationale snookerwereld is in rouw. Scheidsrechter Jan Verhaas heeft namelijk na 35 jaar zijn afscheid aangekondigd. "Het ongeluk bezorgt me veel fysiek ongemak", aldus de iconische scheids.

Verhaas was de eerste niet-Brit die een WK-finale leidde (2003) en floot ook finales van het UK Championship en de Masters. Verhaas was actief bij meerdere 147-breaks (de perfecte score in snooker) en werkte ook bij internationale pooltoernooien. De laatste jaren hield hij zich voornamelijk bezig als mentor van jonge scheidsrechters, al stond hij nog wel regelmatig zelf aan tafel.

Motorongeluk

En daar ligt het probleem, schrijft Verhaas in zijn afscheidsbrief. "Deze beslissing is niet gemakkelijk gevallen, maar daar zijn verschillende redenen voor", trapt hij af. Ten eerste was hij naar eigen zeggen nog twintig procent van de tijd scheidsrechter. "Bovendien heb ik twee jaar geleden een motorongeluk gehad, wat me nog steeds veel fysiek ongemak bezorgt, vooral als ik lang moet staan", aldus Verhaas.

"Om bovengenoemde redenen heb ik tegenwoordig moeite om mijn volledige focus en scherpte te behouden als scheidsrechter, en ik heb het gevoel dat ik me niet meer de volle 100 procent kan geven, wat naar mijn mening noodzakelijk is op dit niveau", stelt Verhaas, die het de "juiste beslissing" vindt om nu te stoppen.

Legendarische status

Verhaas geniet veel respect onder snookeraars. De fervent Feyenoord-supporter leidde de WK-finale in totaal zes keer. Ook was hij getuige van een memorabele 147-score van Ronnie O'Sullivan. De Nederlander overtuigde de snookerlegende om de zwarte bal toch te potten. "Het was eigenlijk een heel onwerkelijke situatie. Al bij de eerste gepotte zwarte bal vroeg O'Sullivan wat de prijs was bij het halen van een maximale score."

Please see my statement on my retirement as a Professional Snooker Referee 👇👇👇 pic.twitter.com/koYFxqfWmf — Jan Verhaas (@janverhaas) August 15, 2025

Die was er geen, dus stopte de Brit bij de zwarte bal. "Ik ben toen naar O'Sullivan gelopen en heb hem gevraagd of hij de bal voor de fans en voor de sport toch wilde potten", zei Verhaas in 2010. Zijn 'smeekbede' werd gehoord. "Na de wedstrijd kwam hij naar me toe en vroeg me zoiets in het vervolg niet meer te doen", aldus de Nederlander. O'Sullivan beschuldigde Verhaas ervan om op zijn schuldgevoel in te spelen.