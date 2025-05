Chinese amateur schrijft geschiedenis op WK snooker en pakt wereldtitel én berg prijzengeld

Het WK snooker heeft een daverende verrassing opgeleverd. Niet drievoudig wereldkampioen Mark Williams ging er met de hoofdprijs vandoor, maar de Chinese amateur Zhao Xintong. Hij moest zijn hoofd koel houden in een opmerkelijke finale en deed dat. Daarmee schreef hij geschiedenis.

Zhao Xintong heeft als eerste Chinees de wereldtitel snooker veroverd. De 28-jarige qualifier versloeg in de finale in Sheffield drievoudig wereldkampioen Mark Williams uit Wales met 18-12. Eerder was Zhao ook al verantwoordelijk voor de sensationele uitschakeling van snookerlegende Ronnie O'Sullivan.

Comeback Mark Williams

Zhao begon de tweede finaledag in The Crucible met een voorsprong van 11-6, nadat hij zondag vooral in de eerste sessie veel indruk had gemaakt (7-1). Hij trok maandag de goede lijn door in de middagsessie (17-8), waardoor hij 's avonds nog maar één frame nodig had voor de eindzege. Williams kwam na een sterke serie terug tot 17-12, maar Zhao forceerde daarna de beslissing.

'Beste potter ooit gezien'

Williams moest zijn meerdere erkennen en deed dat maandagmiddag al, toen de voorsprong van Zhao al schier onoverbrugbaar leek en 's avonds bleek. "Ik heb niet genoeg kracht om me door zware omstandigheden te knokken. Zijn kracht is super, misschien wel de beste potter die ik heb gezien", liet hij al via sociale media weten.

🎱🏆 | Daar is-ie dan eindelijk! Zhao Xintong is de eerste Chinese wereldkampioen in de historie van de sport. Snooker heeft een nieuwe superster! 🤩🇨🇳



'Volgens mij leef ik nog in een droom'

"Ik kan niet geloven wat ik heb gepresteerd", stamelde Zhao na afloop tegen de BBC. "Het was zo spannend en ik was zo nerveus voor de laatste avond. Mark is per slot van rekening een topspeler, de beste die er is, en hij zette me onder enorme druk. Volgens mij leef ik nog in een droom."

Enorme berg prijzengeld

De Chinees deed als amateur mee aan het WK, maar pakt desondanks gewoon de grote pot met prijzenged die in The Crucable wordt uitgedeeld aan de wereldkampioen. Zhao krijgt maar liefst 500.000 pond mee naar huis, zo'n 587.000 euro. Daarmee dendert hij ook de top zestien van de wereld in, al zijn de profspelers het daar niet helemaal mee eens. Zij vinden dat Zhao weer op nul moet beginnen als hij via Q-School een tourkaart bemachtigt en dus weer prof wordt.

Gokschandaal

Zhao was de tweede Chinees ooit in de eindstrijd van het WK, na Ding Junhui in 2016. Hij moest zich dit jaar via de kwalificaties plaatsen voor het hoofdtoernooi, nadat hij vanaf januari 2023 twintig maanden geschorst was geweest vanwege zijn rol in een gokschandaal. In de halve finale versloeg hij zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan met 17-7.